दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनः 8 साल बाद किराया में वृद्धि, 40 से बढ़कर 43 और 60 से बढ़कर 64 रुपये, किमी की दूरी से नया किराया, स्मार्ट कार्ड वालों को 10 प्रतिशत छूट, देखिए रेट लिस्ट

नई दिल्लीः कोविड-19 से हुए नुकसान, ऋण भुगतान और रखरखाव लागत के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को लगभग आठ साल के अंतराल के बाद यात्री किराए में वृद्धि की। अधिकारियों ने बताया कि यह बढ़ोतरी यात्रा की दूरी के आधार पर एक रुपये से चार रुपये तक होगी। डीएमआरसी के एक अधिकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में डीएमआरसी को कर-पूर्व 1,781.69 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। अगले वर्ष, 2024-25 में, घाटा लगभग 1,598 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

2 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये

12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये

21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए नया किराया पहले के 50 रुपये के मुकाबले 54 रुपये

32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि नयी दरें रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी लागू

2004, 2005, 2009 और 2017 में दो बार (मई और अक्टूबर) संशोधन किया गया था

स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी

सुबह आठ बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे के बीच और रात नौ बजे के बाद 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उपलब्ध रहेगी।

अधिकारी ने कहा, “किराए में हालिया वृद्धि न्यूनतम है और इससे सीमित राहत ही मिलेगी। हालांकि, अतिरिक्त राजस्व से डीएमआरसी को ट्रेनों और बुनियादी ढांचे का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करके अपने परिचालन मानकों को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिनमें से अधिकांश अब पुराने हो चुके हैं।” नई दरों में दो किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है।

जबकि 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये हो गया है। वहीं, 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये हो गया है और 21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए नया किराया पहले के 50 रुपये के मुकाबले 54 रुपये हो गया है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि नयी दरें रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी लागू होंगी।

इन दिनों में, 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए अब 50 रुपये के बजाय 54 रुपये देने होंगे, जबकि 12 से 21 किलोमीटर के लिए पहले किराया 30 रुपये था, जिसे अब 32 रुपये कर दिया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में पांच रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

डीएमआरसी ने कहा कि यह बढ़ोतरी ‘‘न्यूनतम’’ है और इसका उद्देश्य किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करते हुए परिचालन लागत को संतुलित करना है। अधिकारियों ने कहा, ‘‘किराया बढ़ाने का कारण कोविड अवधि के दौरान हुए नुकसान, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) को पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताएं, ट्रेनों के नवीनीकरण की आवश्यकता, बुनियादी ढांचे का रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन जैसे प्रमुख वित्तीय दबाव हैं।’’ यह संशोधन चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर किया गया है तथा निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

दिल्ली मेट्रो के किराए में इससे पहले 2004, 2005, 2009 और 2017 में दो बार (मई और अक्टूबर) संशोधन किया गया था। बयान के अनुसार, डीएमआरसी ने कहा कि नवीनतम वृद्धि के बावजूद उसके किराए दुनिया भर में सबसे कम किराए में से हैं।

स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। साथ ही सुबह आठ बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे के बीच और रात नौ बजे के बाद कम भीड़भाड़ वाले समय के दौरान 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उपलब्ध रहेगी।

