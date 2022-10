दिल्ली सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जानें सबकुछ

Highlights दिल्ली सरकार ने मई में न्यूनतम वेतन में वृद्धि की थी। दिल्ली सरकार मजदूरों को देश में ‘सबसे अधिक न्यूनतम वेतन’ देती है। सुपरवाइजर और लिपिक संवर्ग के लिए न्यूनतम वेतन दरों में भी संशोधन किया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। संशोधित मासिक वेतन एक अक्टूबर से मान्य होगा। दिवाली से पूर्व दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि की है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह उनके लिए महंगाई से एक राहत होगी। दिल्ली सरकार के बयान के अनुसार अकुशल श्रमिकों का वेतन 16,506 रुपये की जगह अब 16,792 रुपये होगा, अर्धकुशल श्रमिकों की तनख्वाह 18,187 रुपये के बजाय पर अब 18,499 रुपये होगी तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 20,019 रुपये के बजाय 20,357 रुपये होगा।

