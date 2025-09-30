दिल्ली हवाई अड्डाः एक अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सुविधा उपलब्ध, जानें लाभ
September 30, 2025
Delhi: दिल्ली हवाई अड्डे पर एक अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सुविधा उपलब्ध होगी। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कागज आधारित कार्ड पर लिखकर आगमन जानकारी देने के बजाय ऑनलाइन जानकारी देने की सुविधा प्रदान करेगी। दिल्ली हवाई अड्डा परिचालक डीआईएएल ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यह सुविधा यात्रियों के लिए आगमन प्रक्रिया को आसान बनाएगी, दक्षता में सुधार करेगी, कतारों को कम करेगी और कागज के उपयोग में कमी लाकर हवाई अड्डे के स्थायित्व लक्ष्यों में मदद करेगी।
यह सुविधा आव्रजन ब्यूरो के तत्वावधान में शुरू की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के हवाई अड्डों पर भी ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। डीआईएएल ने कहा, "नयी प्रणाली अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक सहज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आगमन जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा देती है,
जिससे हवाई अड्डे पर कागज-आधारित कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।" यात्री अपने आगमन से तीन दिन पहले तक फॉर्म भर सकते हैं। जून 2024 में, भारतीय नागरिकों और ओसीआई (समुद्र पारीय भारतीय नागरिक) कार्डधारकों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत का पहला "फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम" (एफटीआई-टीटीपी) शुरू किया गया था।