Dearness Allowance: 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस, रेलवे के 11,07,346 अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ, सरकारी खजाने पर 1968.87 करोड़ रुपये का बोझ

Highlights 2022-23 के वास्ते 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी है। मंत्रालयी कर्मचारी और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस के भुगतान से सरकारी खजाने पर 1,968.87 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारी को दशहरा औग दिवाली से पहले खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा। इस कदम से रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के वास्ते 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी है।’’

