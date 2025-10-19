Muhurat Trading: 20 या 21 अक्टूबर को कब है विशेष दिवाली ट्रेडिंग सत्र, तारीख को लेकर असमंजस करें दूर
By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 18:00 IST2025-10-19T18:00:39+5:302025-10-19T18:00:45+5:30
इस वर्ष, दिवाली मुख्य रूप से पूरे भारत में 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, हालाँकि कुछ क्षेत्रों में यह 21 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी। भ्रम से बचने के लिए, NSE और BSE दोनों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि 2025 के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
मुंबई:दिवाली 2025 से पहले, भारतीय शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने 52 हफ़्तों के नए उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अब तक का सर्वोच्च स्तर छुआ। इस त्यौहारी उत्साह के साथ, निवेशकों का ध्यान अब बहुप्रतीक्षित मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र पर केंद्रित हो गया है।
कई वर्षों बाद एक परंपरा में बदलाव
इस वर्ष का मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर होगा। वर्षों में पहली बार, एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग समय शाम के बजाय दोपहर में आयोजित किया जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) दोनों ही एक घंटे के प्रतीकात्मक सत्र के लिए खुलेंगे, जिससे निवेशक दिवाली के दिन शुभ सौदे कर सकेंगे।
भारतीय संस्कृति में, इस सत्र के दौरान निवेश करना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तथा कई प्रतिभागी इसे नए निवेश शुरू करने के लिए आदर्श समय मानते हैं।
हिंदू वित्तीय वर्ष की प्रतीकात्मक शुरुआत
मुहूर्त ट्रेडिंग का सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व गहरा है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो नवीनीकरण और समृद्धि का प्रतीक है। इस विशेष सत्र के दौरान, बीएसई और एनएसई दोनों अपने टर्मिनल सामान्य ट्रेडिंग और निपटान के लिए खोलते हैं, हालाँकि कई निवेशक इसे अल्पकालिक ट्रेड के बजाय एक औपचारिक दीर्घकालिक निवेश मानते हैं।
2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी?
ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक खुली रहेगी, जो सामान्य शाम के समय से एक बदलाव है। प्री-ओपन सत्र पहले शुरू होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा।
दोपहर का यह दुर्लभ समय भारत के सबसे प्रतीकात्मक व्यापारिक आयोजनों में से एक में एक महत्वपूर्ण लेकिन विचारशील समायोजन को दर्शाता है, जो बाजार के उत्साह को उत्सव की भावना के साथ मिलाता है।