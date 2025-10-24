Chhath Puja Bank Holiday 2025: छठ पूजा के मौके पर कहां और कब तक बंद रहेंगे बैंक? जानें पूरी डिटेल्स
By अंजली चौहान | Updated: October 24, 2025 09:12 IST2025-10-24T09:08:53+5:302025-10-24T09:12:45+5:30
Chhath Puja Bank Holiday 2025: बिहार और झारखंड में 27 और 28 अक्टूबर, 2025 को छठ पूजा के लिए बैंक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बैंक केवल 27 अक्टूबर को बंद रहेंगे। यह बंदी छठ पूजा की शाम और सुबह की आरती के लिए है।
Chhath Puja Bank Holiday 2025: बिहार में धूमधाम से मनाई जाने वाली छठ पूजा के मौके पर कई राज्यों में बैंक अवकाश दिया गया है। इसलिए बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे चेक, जमा या नकद निकासी से जुड़े सभी काम छुट्टियों से पहले या बाद में तय कर लें। RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई स्थानीय घोषणाओं के आधार पर, अन्य राज्यों में बैंक इन दिनों खुले रह सकते हैं।
छठ पूजा के लिए बैंक कब बंद रहते हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, बिहार और झारखंड में बैंक छठ पूजा के उपलक्ष्य में लगातार दो दिन - 27 और 28 अक्टूबर - बंद रहेंगे - जिसे छठ पूजा और छठ पूजा (सुबह का अर्घ्य) के रूप में चिह्नित किया गया है। पश्चिम बंगाल में, बैंक केवल 27 अक्टूबर, 2025 को छठ पूजा के लिए बंद रहेंगे।
ये अवकाश केवल संबंधित राज्यों पर लागू होते हैं, पूरे देश में नहीं, इसलिए भारत के अन्य हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे।
27 अक्टूबर बैंक अवकाश
सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा भी मनाई जाएगी। इसलिए, RBI ने इस दिन कई शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया है। छठ पूजा के कारण 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। इन तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।
28 अक्टूबर बैंक अवकाश
मंगलवार, 28 अक्टूबर को छठ पूजा के कारण दो राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। छठ पूजा के कारण 28 अक्टूबर को बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। अन्य राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।
24 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे?
24 अक्टूबर को, देश भर में बैंक खुले रहेंगे। RBI ने कल बैंक अवकाश घोषित नहीं किया है। इसलिए, अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो जा सकते हैं।
छठ पूजा
छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है।
प्रभावित राज्यों में बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई भुगतान और एटीएम से निकासी जैसी सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जारी रख सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बिल भुगतान, धन हस्तांतरण और ऑनलाइन खरीदारी जैसे आवश्यक लेनदेन बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।