Petrol-Diesel Price Today: संडे को घर से निकलने से पहले चेक कर लें आज के तेल के दाम, देखें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

Petrol-Diesel Price Today: 14 सितंबर 2025 को भारत के सभी शहरों में ईंधन के दाम अलग-अलग हैं, क्योंकि यह हर राज्य और शहर के वैट (VAT) और अन्य स्थानीय करों पर निर्भर करता है। तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलती रहती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिलें।

14 सितंबर 2025 को शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम

दिल्ली:

पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर

मुंबई:

पेट्रोल: ₹103.50 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर

कोलकाता:

पेट्रोल: ₹105.41 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.02 प्रति लीटर

चेन्नई:

पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.39 प्रति लीटर

बेंगलुरु:

पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.99 प्रति लीटर

लखनऊ:

पेट्रोल: ₹96.57 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.68 प्रति लीटर

पटना:

पेट्रोल: ₹105.60 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.83 प्रति लीटर

ईंधन के दाम कैसे चेक करें

ईंधन की कीमतें जांचने के कई तरीके हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं:

SMS सेवा:

Indian Oil: अपने शहर के डीलर कोड के साथ RSP लिखकर 9224992249 पर भेजें।

Bharat Petroleum: RSP के बाद डीलर कोड लिखकर 9223112222 पर भेजें।

HPCL: HPPRICE के बाद डीलर कोड लिखकर 9222201122 पर भेजें।

मोबाइल ऐप्स:

Indian Oil, Bharat Petroleum और HPCL के आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने शहर के नवीनतम दाम देख सकते हैं।

पेट्रोल पंप डीलर:

पेट्रोल पंपों पर लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर भी दैनिक कीमतें अपडेट की जाती हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट:

विभिन्न समाचार वेबसाइटें और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रतिदिन ईंधन की कीमतों को अपडेट करते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी विश्वसनीय वेबसाइट पर जाकर कीमतें जांच सकते हैं।

