अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की छापेमारी, 17000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड का मामला

Highlights अधिकारी ने कहा कि 17000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड का मामला है। "सात से आठ अधिकारी" परिसर में पहुँचे और तब से तलाशी ले रहे हैं। सात बजे कफ परेड के सीविंड स्थित अंबानी के आवास पर पहुँचे।

मुंबईः केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार सुबह 17,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की। अधिकारी सुबह करीब सात बजे कफ परेड के सीविंड स्थित अंबानी के आवास पर पहुँचे। सूत्रों के अनुसार, "सात से आठ अधिकारी" परिसर में पहुँचे और तब से तलाशी ले रहे हैं। तलाशी के दौरान अंबानी और उनका परिवार उनके आवास पर मौजूद हैं। एजेंसी रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी कंपनियों तक अपनी जाँच बढ़ा रही है।

CBI searching premises linked to RCOM and Anil Ambani in bank fraud case; FIR registered: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2025

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोप है कि इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई आरकॉम और उसके प्रवर्तक निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी करने वाले संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग व प्रबंधन से जुड़े बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

उन्होंने कहा था, “24 जून, 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना दी थी और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है।” इस मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले 4 अगस्त को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में अपनी जाँच का दायरा बढ़ा दिया था।

अनिल अंबानी को तलब करने के कुछ दिनों बाद एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ के लिए उनके कई शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया। जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें अंबानी के दो सबसे करीबी सहयोगी, अमिताभ झुनझुनवाला और सतीश सेठ शामिल हैं। दोनों वरिष्ठ व्यक्ति हैं और माना जाता है कि वित्तीय संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अधिकारियों के अनुसार, अब तक कम से कम छह समन जारी किए जा चुके हैं। ये अधिकारी पहले भी विभिन्न परिसरों में की गई तलाशी के दौरान ईडी की रडार पर आ चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की गई। एसबीआई ने 13 जून को भारतीय रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार आरकॉम और अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था।

Web Title: CBI raids Anil Ambani's house 17000 crore bank loan fraud case mumbai police