Cabinet DAP fertiliser: साल के पहले दिन किसानों को तोहफा?, डीएपी के लिए 3850 करोड़ रुपये विशेष पैकेज

Highlights Cabinet DAP fertiliser: आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित हैं। Cabinet DAP fertiliser: यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की खपत में काफी कमी आएगी। Cabinet DAP fertiliser: उर्वरक कंपनी इफको ने अब नैनो एनपीके पोषक तत्व विकसित किया है।

Cabinet DAP fertiliser: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए साल पर किसानों को तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी के लिए 3,850 करोड़ रुपये के एकबारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को समर्पित की गई है। इस पहली बैठक में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित हैं।

