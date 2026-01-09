संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू, 1 फरवरी को बजट, 9 मार्च से दूसरा सत्र और 2 अप्रैल को समाप्त
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 15:16 IST2026-01-09T15:15:57+5:302026-01-09T15:16:56+5:30
संसद की बैठक 9 मार्च को पुनः शुरू होगी और सत्र 2 अप्रैल, बृहस्पतिवार को समाप्त होगा। संसद का सत्र शुक्रवार को स्थगित होता है।
नई दिल्लीः संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने की संभावना है और केंद्रीय बजट एक फरवरी, रविवार को पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय किये गये संभावित कार्यक्रम का हवाला देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वर्ष के प्रथम सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का पारंपरिक अभिभाषण होता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण 29 जनवरी को दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी। संसद की बैठक 30 जनवरी को होगी, जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है।
इसके बाद, 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं होगी। केंद्रीय बजट एक फरवरी, रविवार को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, संसद की बैठक 13 फरवरी को लगभग एक महीने के अवकाश के लिए स्थगित हो जाएगी।
संसद की बैठक 9 मार्च को पुनः शुरू होगी और सत्र 2 अप्रैल, बृहस्पतिवार को समाप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि आम तौर पर संसद का सत्र शुक्रवार को स्थगित होता है, लेकिन 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद के सप्ताहांत को ध्यान में रखते हुए, सत्र 2 अप्रैल को समाप्त हो सकता है।