Budget 2025: पीएम के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे?, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण

Budget 2025: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट को शनिवार को मंजूरी दे दी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिये शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 का आम बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाया।

#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "In this Budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focussing on the poor, youth, farmers and women." pic.twitter.com/XLEZsCJyAe— ANI (@ANI) February 1, 2025