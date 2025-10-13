Dhanteras से पहले सोने में लगी आग, 1 लाख 27 हजार के पार, जानें आज का गोल्ड रेट...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 20:26 IST2025-10-13T20:26:04+5:302025-10-13T20:26:10+5:30

Gold Price Crosses Rs 1-27 Lakh: अमेरिका-चीन के बीच नए व्यापारिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 1,950 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,950 रुपये बढ़कर 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

पिछले बाजार सत्र में यह 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण (जिंस और मुद्रा) के उपाध्यक्ष जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘अमेरिका-चीन के बीच नए व्यापारिक तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग में फिर से तेजी आने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।’’ अमेरिकी प्रशासन द्वारा चुनिंदा चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क वृद्धि की घोषणा और चीन द्वारा दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी ने वैश्विक अनिश्चितता और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। त्रिवेदी ने कहा, ‘‘यह भू-राजनीतिक तनाव, साथ ही सुरक्षा चाहने वाले निवेशकों की निरंतर मांग से सोना मजबूत हो रहा है।’’ सर्राफा संघ के अनुसार, हाजिर बाजारों में चांदी की कीमतों में भी ज़बर्दस्त तेजी देखी गई। सोमवार को यह 7,500 रुपये की छलांग के साथ 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

शुक्रवार को यह 1,71,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना लगभग दो प्रतिशत बढ़कर 4,084.99 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘सर्राफा की कीमतें नए और अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसकी मुख्य वजह ज़ोरदार त्योहारी मांग और संरचनात्मक आपूर्ति एवं नकदी की कमी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सोने में यह उछाल मुख्य रूप से बढ़ती निवेश रुचि के कारण है, जो स्थायी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार संचय की पृष्ठभूमि में है।’’ विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी लगभग ती प्रतिशत बढ़कर 51.74 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। शुक्रवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी। दुर्लभ खनिजों पर चीन के नए निर्यात नियंत्रणों के जवाब में, एक नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लागू होगा।

टॅग्स :Gold PriceGold RateDhanterasDiwali-DeepavaliSilver Rateगोल्ड रेटसोने का भावधनतेरसदिवालीचांदी के भाव