Bank New Rules: 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंक में ये नियम, जानिए क्या होगा आप पर इसका असर
By अंजली चौहान | Updated: October 24, 2025 10:44 IST2025-10-24T10:44:06+5:302025-10-24T10:44:15+5:30
Bank New Rules: 1 नवंबर, 2025 से, भारत में बैंक खाताधारक अपने खातों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किए गए इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना और देश की बैंकिंग प्रणाली में एकरूपता लाना है।
Bank New Rules: 1 नवंबर से बैंक नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके वॉलेट और बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ेगा। नए बैंकिंग नियम 1 नवंबर, 2025 से लागू हो रहे हैं, जिसके तहत खाताधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) नामित कर सकते हैं। पहले यह सीमा दो थी; अब, चार नामांकित व्यक्ति होने से व्यक्ति को अपने धन और संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। इस कदम का उद्देश्य दावा निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आसान और सुव्यवस्थित बनाना है।
ईमेल और फोन नंबर का नियम
नए नियमों के अनुसार, बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव बैंक खाताधारकों के धन की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। इससे बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही भी बढ़ेगी और एक स्पष्ट सूचना नेटवर्क स्थापित होगा।
नियम का उद्देश्य
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत, बैंकों को अब अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति होगी, और उनके विवरण, जैसे ईमेल पते और फ़ोन नंबर, भी अनिवार्य होंगे। यह नियम बैंकों के भीतर शीघ्र और पारदर्शी दावा निपटान के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया है कि इन नियमों को 2025 से पहले लागू किया जाए।
नई प्रणाली अधिक विकल्प और सुरक्षा प्रदान करेगी।
बैंक खाताधारक अब अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी जमा राशि सौंप सकते हैं। इससे खाते में उत्पन्न होने वाले किसी भी अनधिकृत दावे या विवाद का त्वरित समाधान संभव होगा। यह कदम उन खाताधारकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं या जो अपनी धनराशि की सुरक्षा करना चाहते हैं।
1 नवंबर से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्राहक अब अपने खातों और संपत्तियों पर अधिक विकल्प, नियंत्रण और सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ने की क्षमता उनकी वित्तीय योजना को मजबूत करेगी और भविष्य में विवादों की संभावना को कम करेगी।