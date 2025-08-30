सितंबर के पहले हफ्ते ही 5 दिन बैंक रहेंगे बंद, नजदीकी ब्रांच में जानें से पहले चेक करें पूरी लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: August 30, 2025 05:30 IST2025-08-30T05:30:17+5:302025-08-30T05:30:17+5:30
Bank Holidays September First Week: 13 और 27 सितंबर को भी बैंक बंद रहेंगे
Bank Holidays September First Week: अगर आप बैंक जाने के बारे में सोच रहे हैं या आपको सितंबर महीने में बैंक में बहुत सारा काम है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सितंबर के पहले हफ़्ते में बैंक कई दिनों तक बंद रहने की उम्मीद है, जो सोमवार, 1 सितंबर से शुरू होकर रविवार, 7 सितंबर तक चलेगा। इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि आने वाले हफ़्ते में बैंक कब-कब कामकाज के लिए बंद रहेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की सितंबर 2025 की छुट्टियों की सूची के अनुसार, सितंबर के पहले हफ़्ते में बैंक पाँच दिन बंद रहेंगे। 1 से 7 सितंबर की बैंक छुट्टियों की सूची में महीने के सभी रविवारों को पड़ने वाली नियमित सप्ताहांत की छुट्टियां भी शामिल हैं। 3 सितंबर को कर्मा पूजा, 4 सितंबर को पहला ओणम, 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद और 6 सितंबर को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के लिए बैंक बंद रहेंगे।
3 सितंबर बुधवार कर्म पूजा
4 सितंबर गुरुवार पहला ओणम
5 सितंबर शुक्रवार ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन) (बारा वफ़ात)/थिरुवोणम/मिलाद-ए-शरीफ़
6 सितंबर शनिवार ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)/इंद्रजात्रा
7 सितंबर रविवार सप्ताहांत अवकाश
इसके अलावा, 7 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन रविवार है। हालाँकि उपरोक्त तिथियों पर बैंक भौतिक बैंकिंग के लिए बंद रहेंगे, ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एटीएम और यूपीआई लेनदेन जैसी ऑफ़लाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो 24/7 चालू रहेंगी।
इन सेवाओं का उपयोग अपने लंबित बैंकिंग कार्यों, जैसे धन हस्तांतरण और बिल भुगतान, के लिए किया जा सकता है। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखते हैं।