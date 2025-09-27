Bank Holidays: अक्टूबर में 10 दिन से ज्यादा बैंक रहेंगे बंद, जानिए दिवाली के अलावा कब-कब होगी छुट्टी, पूरी लिस्ट यहां
By अंजली चौहान | Updated: September 27, 2025 13:27 IST2025-09-27T13:23:07+5:302025-09-27T13:27:05+5:30
Bank Holidays in October 2025: क्या आप अक्टूबर 2025 में बैंक जाने की योजना बना रहे हैं? इस महीने की सभी बैंक छुट्टियों और बैंक खुले रहेंगे या बंद, इसकी एक त्वरित मार्गदर्शिका यहां दी गई है।
Bank Holidays in October 2025: बैंक की छुट्टियों को लेकर अपडेटिड रहना जरूरी है। नए महीने की शुरुआत के साथ कितनी छुट्टियां आने वाली है जिनमें बैंक बंद रहेंगे इसका पता हर ग्राहक को होना चाहिए। भारत में बैंक राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय त्योहारों और कुछ अनिवार्य शनिवारों पर बंद रहते हैं। यह लेख आपको अक्टूबर की बैंक छुट्टियों, जिनमें दूसरे और चौथे शनिवार की बंदी भी शामिल है, के बारे में बताएगा, ताकि आप अपनी बैंकिंग गतिविधियों की योजना उसी के अनुसार बना सकें।
अक्टूबर महीने में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे...
1 अक्टूबर, बुधवार- महानवमी
राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
2 अक्टूबर, गुरुवार- गांधी जयंती/विजयादशमी/दशहरा
राज्य: अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
6 अक्टूबर, सोमवार- लक्ष्मी पूजा
राज्य: महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
7 अक्टूबर, मंगलवार- महर्षि वाल्मिकी जयंती
राज्य: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब
10 अक्टूबर, शुक्रवार - दूसरा शनिवार बैंक छुट्टी
राज्य: केरल
11 अक्टूबर, शनिवार- दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
राज्य: सभी राज्य मासिक दूसरे शनिवार को बंदी का पालन कर रहे हैं
12 अक्टूबर, शनिवार - महानवमी / दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
राज्य: बिहार
13 अक्टूबर, रविवार- विजयादशमी
राज्य: बिहार
18 अक्टूबर, शनिवार- कटि बिहू
राज्य: असम
20 अक्टूबर, सोमवार- दिवाली
राज्य: कर्नाटक, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा
21 अक्टूबर, मंगलवार- दिवाली/दीपावली
राज्य: अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
22 अक्टूबर, बुधवार- गोवर्धन पूजा/दीपावली अवकाश/विक्रम संवत नववर्ष/अयुथ पूजा/विश्वकर्मा दिवस
राज्य: चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, लक्षद्वीप, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
23 अक्टूबर, गुरुवार- भाई दूज/विजयादशमी
राज्य: दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
24 अक्टूबर, शुक्रवार - निंगोल चक्कौबा
राज्य: मणिपुर
25 अक्टूबर, शनिवार - चौथा शनिवार बैंक अवकाश
राज्य: सभी राज्य मासिक चौथे शनिवार को बंदी का पालन कर रहे हैं
26 अक्टूबर, रविवार- बैंक अवकाश
राज्य: मिजोरम, नागालैंड
27 अक्टूबर, सोमवार- छठ पूजा
राज्य: छत्तीसगढ़, झारखंड
31 अक्टूबर, शुक्रवार- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
राज्य: गुजरात