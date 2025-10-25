Bank Holidays in November: नवंबर में बैंक में छुट्टियां ही छुट्टियां, जानें कितने दिन रहेंगे ओपन; पढ़ें पूरी लिस्ट

Bank Holidays in November: अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और नवंबर महीना जल्द शुरू होगा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही हर किसी को यह जान लेना जरूरी होता है कि महीने में कितने सरकारी अवकाश पड़ेंगे जिससे बैंक या अन्य दफतरों में जाने से आपका समय बचता है। चूंकि नवंबर 2025 में बैंक कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। त्योहारों और स्थानीय छुट्टियों के कारण 9-10 दिन की छुट्टियाँ होंगी।

ग्राहक RBI की बैंक अवकाश सूची देखकर अपने लेन-देन की योजना बना सकते हैं और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग पहले से कर सकते हैं।

नवंबर बैंक अवकाश सूची

इस महीने भी बैंक कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसलिए, नवंबर में बैंक जाने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए RBI द्वारा जारी बैंक अवकाश सूची देखना ज़रूरी है। त्योहारों का मौसम खत्म हो गया है और लोग काम पर लौट आए हैं, फिर भी नवंबर में बैंक लगभग 9 से 10 दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर एक व्यस्त महीना था, और नवंबर में भी कुछ प्रमुख त्योहारों और स्थानीय आयोजनों के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसलिए, लेन-देन के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए पहले से जानकारी रखना फायदेमंद है।

गुरु नानक जयंती सहित कई स्थानीय और धार्मिक अवसरों के कारण इस महीने बैंक कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। हालाँकि, बैंक बंद होने पर भी आप NEFT/RTGS ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड सेवाओं जैसे डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों से अपने वित्तीय कार्य आसानी से कर सकते हैं।

1 नवंबर - दिवाली, हरियाणा दिवस, कन्नड़ राज्योत्सव, कुट

2 नवंबर- विक्रम संवत नया साल, दिवाली (बाली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा

3 नवंबर- निंगोल चक्कौबा, दिवाली (सिक्किम), भाई दूज

5 नवंबर- गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा

7 नवंबर - छठ पूजा (असम, पश्चिम बंगाल), वांगला महोत्सव

8 नवंबर- छठ पूजा (बिहार), कनकदास जयंती

11 नवंबर - ल्हाबाब डुचेन

12 नवंबर- ईगास बग्वाल

15 नवंबर- गुरु नानक जयंती

20 नवंबर- गरिया पूजा

23 नवंबर - संग कुट स्नेम

इस सूची की समीक्षा करके आप अपनी बैंकिंग जरूरतों की पहले से योजना बना सकते हैं।

आरबीआई सूची की जाँच करें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल और हर महीने बैंक छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी करता है। यह बताता है कि बैंक किन दिनों बंद रहेंगे। इसलिए, किसी भी असुविधा से बचने के लिए बैंक शाखा में जाने से पहले इस सूची को अवश्य देखें। इस सूची में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय छुट्टियों के साथ-साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियों की जानकारी भी शामिल है।

