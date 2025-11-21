Bank Holidays for December 2025: जल्दी निपटा लें जरूरी काम, दिसंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद; चेक करें लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: November 21, 2025 05:34 IST2025-11-21T05:34:21+5:302025-11-21T05:34:21+5:30
List of Bank Holidays for December 2025:भारत में दिसंबर 2025 के लिए बैंक अवकाश में निश्चित राष्ट्रीय और सप्ताहांत की बंदी के साथ-साथ कई क्षेत्रीय त्यौहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं।
List of Bank Holidays for December 2025: दिसंबर का महीना वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो छुट्टियों के उत्साह और महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को पूरा करने की अवधि लेकर आता है। इस दौरान क्रिसमस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय पर्व भी पड़ते हैं, जिनके कारण देश भर में बैंकों में अवकाश रहता है।
अगर आप दिसंबर 2025 में बैंक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य (जैसे चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, या लोन से संबंधित कोई काम) करने की योजना बना रहे हैं, तो छुट्टियों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यह सूची आपको बताएगी कि राष्ट्रीय छुट्टियों, दूसरे और चौथे शनिवार, और विभिन्न राज्यों के त्योहारों के कारण किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप अपनी वित्तीय योजनाएं बिना किसी रुकावट के बना सकें।
दिसंबर 2025 की बैंक छुट्टियों की पूरी सूची
01 दिसंबर 2025, सोमवार इंडिजिनस फेथ डे अरुणाचल प्रदेश
03 दिसंबर 2025, बुधवार सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार गोवा
12 दिसंबर 2025, शुक्रवार पा तोगन नेंगमिन्जा मेघालय
18 दिसंबर 2025, गुरुवार गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़
18 दिसंबर 2025, गुरुवार यू सोसो थम की पुण्यतिथि मेघालय
19 दिसंबर 2025, शुक्रवार गोवा लिबरेशन डे गोवा
24 दिसंबर 2025, बुधवार क्रिसमस मेघालय, मिजोरम
25 दिसंबर 2025, गुरुवार क्रिसमस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली
26 दिसंबर 2025, शुक्रवार क्रिसमस मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना
26 दिसंबर 2025, शुक्रवार शहीद उधम सिंह जयंती हरियाणा
27 दिसंबर 2025, शनिवार गुरु गोबिंद सिंह जयंती हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
30 दिसंबर 2025, मंगलवार यू कियांग नांगबाह मेघालय
30 दिसंबर 2025, बुधवार तामु लोसर सिक्किम
31 दिसंबर 2025, बुधवार नया साल मिजोरम, मणिपुर