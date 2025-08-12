Bank Holiday: 13 अगस्त को बैंक रहेंगे बंद, जानें RBI ने क्यों दी छुट्टी
By अंजली चौहान | Updated: August 12, 2025 15:14 IST2025-08-12T15:12:26+5:302025-08-12T15:14:17+5:30
Bank Holiday: आप कल बुधवार को बैंक जाकर अपना काम निपटाने की योजना बना रहे हैं। तो पहले जान लें कि कल बुधवार 13 अगस्त को आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं? कल बैंक बंद रहेंगे।
Bank Holiday: अगर आपको अपने बैंक में जाकर काम करवाना है तो आज ही सारा काम पूरा कर लें। दरअसल, बुधवार, 13 अगस्त को कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को छुट्टी दी है। हालांकि, पूरे भारत में बैंक बंद नहीं रहेंगे। यह छुट्टी कुछ शहरों में लागू होगी और कुछ में नहीं। यह अवकाश देशभक्त दिवस के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में है।
यह दिन मणिपुर में एक राज्यव्यापी सार्वजनिक अवकाश होता है, जो 1891 के आंग्ल-मणिपुर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन, राजकुमार बीर टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल सहित मणिपुरी देशभक्तों को युद्ध में उनकी भूमिका के लिए अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से फाँसी दे दी थी।
बैंक अवकाश लिस्ट
देशभक्त दिवस 13 अगस्त: राज्य के इतिहास में इस महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में मणिपुर के सभी बैंक बंद रहेंगे।
स्वतंत्रता दिवस/पारसी नव वर्ष (शहंशाही)/जन्माष्टमी 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारत में बैंक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि कई क्षेत्रों में पारसी नव वर्ष और जन्माष्टमी के साथ भी मेल खाती है।
16 अगस्त को जन्माष्टमी/कृष्ण जयंती: इस दिन अहमदाबाद, आइज़ोल, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, श्रीनगर और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।
19 अगस्त को महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन: 19 अगस्त, 1908 को जन्मे त्रिपुरा के पूर्व राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।
25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि: यह दिन असमिया लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गुवाहाटी के बैंकों में अवकाश रहेगा। यह दिन राज्य के एक प्रसिद्ध संत, विद्वान और सांस्कृतिक प्रतीक श्रीमंत शंकरदेव की पुण्यतिथि का प्रतीक है।
गणेश चतुर्थी/संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/वारासिद्धि विनायक व्रत/गणेश पूजा/विनायक चतुर्थी 27 अगस्त: इस दिन अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी को हिंदू समुदाय द्वारा हिंदू देवता गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
28 अगस्त को गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन)/नुआखाई: इस दिन भुवनेश्वर और पणजी में बैंकों में छुट्टी रहेगी। नुआखाई मौसम के नए धान के स्वागत के लिए ओडिशा में मनाया जाता है।
इसके अलावा, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी राज्यों या क्षेत्रों में बैंक लगातार सभी दिनों के लिए बंद नहीं रहेंगे। यह उन दिनों की कुल संख्या है जब देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक राज्य द्वारा मनाए जाने वाले अवकाशों के कारण बंद रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अन्य राज्यों में इसी कारण से बैंक बंद नहीं रहेंगे।