By अंजली चौहान | Updated: November 1, 2025 08:43 IST2025-11-01T08:42:18+5:302025-11-01T08:43:08+5:30

Bank Holiday Today: 1 नवंबर, 2025 को बैंक संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में बैंकिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी, जबकि कुछ राज्यों में बंदी की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कैलेंडर में स्पष्ट किया गया है कि ये क्षेत्रीय अवकाश हैं, राष्ट्रीय अवकाश नहीं। नवंबर की अन्य छुट्टियाँ भी राज्य-विशिष्ट हैं।

Bank Holiday Today: क्या नवंबर के पहले दिन बैंकों में अवकाश? हॉलिडे लिस्ट में चेक करें अपने राज्य की छुट्टी

Bank Holiday Today: आज नवंबर महीने की पहली तारीख है। नए महीने के साथ ही नई छुट्टियां आ गई है जिनके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक है। लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि महीने के पहले शनिवार, 1 नवंबर को बैंक की छुट्टी है या नहीं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि आज बैंक खुले हैं या बंद। यह भ्रम इस आम धारणा के बीच पैदा हुआ है कि शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। कुछ लोग अपने काम निपटाने के लिए अपनी-अपनी बैंक शाखाओं में जाना पसंद कर सकते हैं; इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि इस शनिवार, 1 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं।

बैंक की छुट्टियों के बारे में अपडेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग अपने लंबित वित्तीय लेन-देन पूरे करने के लिए शनिवार को भी बैंक जाना पसंद करते हैं। इसलिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या शनिवार, 1 नवंबर को बैंक की छुट्टी है और आज बैंक खुले हैं या बंद?

जानें आज बैंक खुले रहेंगे या बंद

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखते हैं। इनके अलावा, बैंक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी बंद रहते हैं। जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को पहला शनिवार है, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में बैंक खुले रहेंगे, यानी कोई बैंक अवकाश नहीं है। 

भारत में बैंक अवकाश भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, RTGS अवकाश और कुछ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय त्योहारों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। नवंबर 2025 में, बैंक 11 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जिसमें सभी रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार सहित सार्वजनिक और क्षेत्रीय दोनों अवकाश शामिल हैं।

