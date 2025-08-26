⁠Bank Holiday On Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के मौके पर क्या 27 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या बंद?

Bank Holiday On Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के आगमन के उपलक्ष्य में दस दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। घरों और भव्य सार्वजनिक पंडालों में भी गणेश प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। इस वर्ष, गणपति बप्पा का उत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस उत्सव के उपलक्ष्य में, मुंबई सहित कुछ शहरों में बैंकों में अवकाश रहेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 27 अगस्त को कुछ स्थानों पर बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश गणेश चतुर्थी के साथ-साथ संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष), वरसिद्धि विनायक व्रत और विनायक चतुर्थी जैसे अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के लिए भी मनाया जाता है।

गणेश चतुर्थी 2025 बैंक अवकाश 27 अगस्त (बुधवार) को, निम्नलिखित शहरों में बैंक बंद रहेंगे

अहमदाबाद (गुजरात), बेलापुर, मुंबई और नागपुर (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), पणजी (गोवा), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

हालाँकि इन जगहों पर 27 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे, फिर भी ग्राहक बिना किसी रुकावट के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भौतिक शाखाएँ बंद रहने के बावजूद, सभी आवश्यक ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जिससे लोग छुट्टियों के दौरान धन हस्तांतरण, बिल भुगतान, यूपीआई लेनदेन और अन्य सेवाएँ कर सकेंगे।

बैंक की छुट्टियों के दौरान, ग्राहकों को एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो शाखाएँ बंद होने पर भी चालू रहते हैं। यदि आपको अपनी स्थानीय बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाना है, तो असुविधा से बचने के लिए पहले से समय की जाँच कर लेना उचित है।

अगस्त 2025 में शेष बैंक अवकाश:

28 अगस्त (गुरुवार): नुआखाई के अवसर पर भुवनेश्वर (ओडिशा) में अवकाश।

28 अगस्त: गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पणजी (गोवा) में अवकाश।

31 अगस्त (रविवार): देश भर के सभी बैंकों में साप्ताहिक अवकाश।

