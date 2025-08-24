Bank Holiday: हफ्ते के पहले दिन ही बंद रहेंगे बैंक, आने वाले दिनों में कई दिन नहीं खुलेंगी ब्रांच; यहां पढ़ें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday On 25 August 2025: आज रविवार के बाद अगले दिन से नया सप्ताह शुरू हो रहा है। मंडे के दिन बहुत से लोग अपना रुका हुआ काम बैंक जाकर पूरा करवाने वाले हैं। मगर बैंक जाने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि हफ्ते की शुरुआत में ही यानि 25 अगस्त को बैंक बंद रहने वाले हैं। जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने। दरअसल, राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय अवकाश से लेकर RBI के आदेश के कारण कुछ निश्चित दिनों तक बैंक कई मौकों पर बंद रहते हैं। हालाँकि, एक विशेष राज्य के बैंक कल एक महत्वपूर्ण अवसर के कारण बंद रहेंगे।

25 अगस्त बैंक अवकाश

RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, असम में बैंक सोमवार, 25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण बंद रहेंगे। यह पूर्वोत्तर राज्य में सार्वजनिक अवकाश है।

श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि (पुण्यतिथि) 2025 में सोमवार, 25 अगस्त को पड़ेगी। यह दिन 16वीं शताब्दी के संत और सामाजिक-धार्मिक सुधारक की पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 1449 में और मृत्यु 1568 में हुई थी। यही वजह है कि कुछ ही राज्यों में बैंक की छुट्टी है सभी राज्यों में नहीं है।

आरबीआई बैंक की छुट्टियों को तीन प्रकारों में विभाजित करता है:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक की छुट्टियों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित करता है। ये श्रेणियाँ बैंक के कामकाज और लेन-देन के प्रकार पर आधारित हैं।

1- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टियाँ

ये वे छुट्टियाँ हैं जो Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित की जाती हैं।

इनमें राष्ट्रीय छुट्टियाँ (जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती) और राज्य-विशिष्ट त्योहार शामिल होते हैं।

इन दिनों बैंक की शाखाएँ बंद रहती हैं और कोई भी भौतिक लेन-देन (जैसे चेक जमा करना या नकद निकालना) नहीं हो पाता है।

2- रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) छुट्टियाँ

ये वे छुट्टियाँ होती हैं जब आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का संचालन नहीं होता है।

हालाँकि, यूपीआई और एनईएफटी जैसी अन्य डिजिटल सेवाएँ अक्सर इन दिनों भी काम करती रहती हैं।

ये छुट्टियाँ Negotiable Instruments Act के तहत आने वाली छुट्टियों से अलग हो सकती हैं।

3- बैंकों का लेखा बंद करना

यह एक विशेष छुट्टी है जो आमतौर पर 1 अप्रैल को मनाई जाती है।

इस दिन बैंक अपने वार्षिक खातों को बंद करने और ऑडिट करने के लिए बंद रहते हैं। यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है।

इस दिन ग्राहकों के लिए कोई भी लेन-देन उपलब्ध नहीं होता है।

इन तीन श्रेणियों के अलावा, सभी रविवार को बैंक बंद रहते हैं। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। पहले, तीसरे और पाँचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।

इसलिए, जब भी कोई ग्राहक बैंक जाने की योजना बनाता है, तो उसे इन सभी प्रकार की छुट्टियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये अलग-अलग राज्यों और शहरों के लिए भी भिन्न हो सकती हैं।

ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी शाखा किसी खास दिन बंद भी हो, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कई सेवाएँ प्रदान करते हैं जो ग्राहकों के लिए भौतिक शाखा के खुलने या बंद होने के बावजूद उपलब्ध रहती हैं। एटीएम, डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएँ लगभग सभी दिनों पर उपलब्ध रहती हैं, जब तक कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो।

Web Title: Bank Holiday on 25 august 2025 Read RBI holiday list here