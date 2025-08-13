Bank Holiday: 15 से 17 अगस्त तक इन राज्यों में बैंक रहेंगे बंद, जानें इस लंबी छुट्टी की वजह; RBI ने जारी की स्टेट वाइज लिस्ट

Bank Holiday: जो भी ग्राहक भारत में अपने बैंक संबंधी कार्यों को कराने की सोच रहा है, वह इस खबर पर ध्यान दें। आरबीआई द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां निर्धारित की गई है। 13 अगस्त से लेकर अगले सप्ताह तक बैंक बंद रहने वाले हैं जिसकी वजह से आप बैंक जाकर अपना काम नहीं करवा पाएंगे।

इस सप्ताह कई सार्वजनिक अवकाश हैं जिसमें 15 अगस्त, 2025 से 17 अगस्त, 2025 तक कई छुट्टियों की योजना है, रविवार को सामान्य सप्ताहांत अवकाश के अलावा, विभिन्न राज्यों में कई बैंक अवकाश निर्धारित हैं।

भारतीय वाणिज्यिक बैंक इस सप्ताह एक लंबे सप्ताहांत की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद शनिवार को जन्माष्टमी और फिर रविवार का त्योहार है।

इन छुट्टियों के अलावा, 13 अगस्त, 2025 को देशभक्त दिवस के अवसर पर मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे।

15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।

16 अगस्त, 2025 को गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, श्रीनगर और आंध्र प्रदेश में जन्माष्टमी/कृष्ण जयंती मनाने के लिए बैंक बंद हैं।

अगस्त 2025 में लंबा सप्ताहांत

जन्माष्टमी/कृष्ण जयंती मनाने के लिए गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, श्रीनगर और आंध्र प्रदेश में बैंक लंबे सप्ताहांत के लिए बंद हैं।

15 अगस्त, 2025 से 17 अगस्त, 2025 तक अधिकांश राज्यों में लंबा सप्ताहांत होने के बावजूद, 16 अगस्त, 2025 को कार्य दिवस शनिवार है, इसलिए त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश में बैंक खुले रहेंगे।

राज्यवार अगस्त 2025 में बैंक छुट्टियों की सूची

• 13 अगस्त 2025 (देशभक्त दिवस)- इंफाल

• 15 अगस्त 2025 (स्वतंत्रता दिवस/पारसी नव वर्ष (शहंशाही)/जन्माष्टमी)- अखिल भारतीय

• 16 अगस्त 2025 (जन्माष्टमी)- अहमदाबाद, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, आइजोल, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, श्रीनगर, विजयवाड़ा

• 17 अगस्त 2025 (रविवार)- पैन इंडिया

• 19 अगस्त 2025 (महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन)- अगरतला

• 23 अगस्त 2025 (चौथा शनिवार)- अखिल भारतीय

• 24 अगस्त 2025 (रविवार)- पैन इंडिया

• 25 अगस्त 2025 (श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि) - गुवाहाटी

• 27 अगस्त 2025 (गणेश चतुर्थी) - अहमदाबाद, बेलापुर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, पणजी, विजयवाड़ा

• 28 अगस्त 2025 (गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन)/नुआखाई) - भुवनेश्वर, पणजी।

