Anna Bhagya scheme: 4.41 करोड़ लाभार्थी को तोहफा, खाते में हर महीने 170 रुपये, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने ‘अन्न भाग्य’ योजना की शुरुआत की

Highlights अन्न भाग्य योजना के तहत 10-10 किलोग्राम चावल देने को कहा था। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के. एच. मुनियप्पा ने कहा कि इसकी शुरुआत हो गई। 4.41 करोड़ राशन कार्डधारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपये भेजे जाएंगे।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 4.41 करोड़ लाभार्थी को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त पांच किलो चावल के बदले नकद भुगतान की शुरुआत की। सोमवार को ‘अन्न भाग्य योजना’ के तहत प्रत्यक्ष नकद अंतरण की शुरुआत की।

Karnataka CM Siddaramaiah launches payment of cash in lieu of additional 5 kg rice to beneficiaries under 'Anna Bhagya' scheme