अनिल अंबानी ईडी के समक्ष हुए पेश, कथित ₹17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी पर पूछताछ

मुंबई: रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी मंगलवार को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। केंद्रीय एजेंसी उनकी कंपनियों से जुड़े कई बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रही है। अंबानी सुबह करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।

यह पूछताछ 24 जुलाई को ईडी द्वारा की गई बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी के बाद की गई है, जिसमें 50 कंपनियों और रिलायंस समूह के अधिकारियों सहित 25 लोगों से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आर इंफ्रा) जैसी समूह की कंपनियों द्वारा 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण डायवर्जन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। एक प्रमुख आरोप 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से रिलायंस समूह की कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के दुरुपयोग का है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, यस बैंक ने बिना उचित जाँच के ऋण स्वीकृत किए होंगे, यहाँ तक कि ऋण स्वीकृत होने से पहले संबंधित कंपनियों के माध्यम से रिश्वत भी ली होगी। कुछ ऋण कथित तौर पर कमजोर वित्तीय स्थिति, समान पते या समान निदेशकों वाली कंपनियों को दिए गए थे - जो फर्जी या मुखौटा कंपनियों की ओर इशारा करता है। ईडी यह भी जाँच कर रहा है कि क्या आंतरिक ऋण नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसमें पिछली तारीख के दस्तावेजों का उपयोग और उचित ऋण मूल्यांकन का अभाव शामिल है।

ईडी का मामला सेबी, सीबीआई, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य की रिपोर्टों से समर्थित है। इनसे पता चलता है कि बैंकों, निवेशकों और संस्थानों को धोखा देकर जनता के पैसे की हेराफेरी करने की एक सुनियोजित रणनीति थी। एक मामले में आर इंफ्रा द्वारा कथित तौर पर सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से समूह की अन्य कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के रूप में पैसा भेजा गया था, जिसका खुलासा संबंधित पक्ष के रूप में नहीं किया गया था - संभवतः आवश्यक अनुमोदन से बचने के लिए।

