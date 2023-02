उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने राम चरण से सीखे 'नाटू-नाटू' गाने के डांस स्टेप्स, सोशल मीडिया पर साझा की वीडियो

Highlights उन्होंने महिंद्रा ग्रुप की जेन3 फॉर्मूला ई रेस के लॉन्च के मौके पर अभिनेता राम चरण से मुलाकात की ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ऑस्कर के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं, मेरे दोस्त 'नाटू नाटू' ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ

हैदराबाद: भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी चीज पोस्ट करते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता रामचरण के साथ फिल्म 'आरआरआर' के चर्चित गाने नाटू-नाटू के डांस स्टेप का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। दरअसल, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को हैदराबाद में महिंद्रा ग्रुप की जेन3 फॉर्मूला ई रेस के लॉन्च के मौके पर अभिनेता राम चरण से मुलाकात की।

ट्विटर पर वीडियो को साझा की करते हुए महिंद्रा ने लिखा, "रेस के अलावा, हैदराबाद प्रिक्स में रामचरण से नाटू नाटू के बेसिक स्टेप्स सीखे। ऑस्कर के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं, मेरे दोस्त!'' बता दें कि महिंद्रा कार ऑल-इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ई मोटर चैंपियनशिप में प्रदर्शित हुई, जो भारत में पहली बार हैदराबाद में आयोजित की जा रही है।

Well apart from the race, one real bonus at the #HyderabadEPrix was getting lessons from @AlwaysRamCharan on the basic #NaatuNaatu steps. Thank you and good luck at the Oscars, my friend! pic.twitter.com/YUWTcCvCdw