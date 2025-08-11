एयर इंडिया 1 सितंबर से वाशिंगटन डी.सी. के लिए अपनी सेवाएं निलंबित की, जानिए क्यों?
By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 16:48 IST2025-08-11T16:48:00+5:302025-08-11T16:48:00+5:30
नई दिल्ली: एयर इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि वह 1 सितंबर, 2025 से दिल्ली और वाशिंगटन डी.सी. के बीच अपनी नॉन-स्टॉप उड़ानें निलंबित कर देगी। ऐसा उसने प्रमुख बेड़े उन्नयन और हवाई क्षेत्र पर जारी प्रतिबंधों के कारण परिचालन संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए किया है।
एयरलाइन ने कहा कि यह निर्णय उसके बेड़े में योजनाबद्ध कमी के कारण लिया गया है, क्योंकि 26 बोइंग 787-8 विमानों का व्यापक रेट्रोफिटिंग किया जा रहा है, यह प्रक्रिया 2026 के अंत तक चलने की उम्मीद है। पिछले महीने शुरू किए गए रेट्रोफिट कार्यक्रम का उद्देश्य यात्री अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करना है, लेकिन किसी भी समय कई विमानों को सेवा से बाहर रखा जाएगा। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से, जिसके कारण कुछ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए उड़ानों का मार्ग लंबा हो गया है, परिचालन संबंधी जटिलताएँ और बढ़ गई हैं।
एयरलाइन्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के बेड़े में नियोजित कमी के कारण है, क्योंकि एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का नवीनीकरण शुरू किया था। ग्राहक अनुभव को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस व्यापक नवीनीकरण कार्यक्रम के कारण, कम से कम 2026 के अंत तक किसी भी समय कई विमानों की अनुपलब्धता बनी रहेगी।
इसके साथ ही, पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से एयरलाइन के लंबी दूरी के संचालन पर असर पड़ेगा, जिससे उड़ानों का मार्ग लंबा हो जाएगा और परिचालन संबंधी जटिलताएँ बढ़ जाएँगी।"
1 सितंबर के बाद दिल्ली-वाशिंगटन रूट पर बुकिंग कराने वाले यात्रियों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें वैकल्पिक उड़ानों में पुनः बुकिंग या पूरी राशि वापस करने की पेशकश की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा कि यात्री अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के साथ साझेदारी में न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने अमेरिकी गेटवे के माध्यम से वन-स्टॉप कनेक्शन के ज़रिए वाशिंगटन, डी.सी. पहुँच सकते हैं।
एयर इंडिया भारत और टोरंटो तथा वैंकूवर सहित छह उत्तरी अमेरिकी गंतव्यों के बीच सीधी उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी।