एयर इंडिया खरीदेगी 220 बोइंग विमान, राष्ट्रपति जो बिडेन ने सौदे को बताया "ऐतिहासिक डील"

Highlights एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है यरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी एयरलाइन ने आखिरी बार 111 विमानों की खरीद का ऑर्डर 2005 में दिया था

न्यूयॉर्क: एयर इंडिया अमेरिकी विमानन निर्माण कंपनी बोइंग के 220 विमान खरीदेगी। इस सौदे पर मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रपति के बयान में कहा कि उनकी घोषणा अमेरिका-भारत आर्थिक साझेदारी की ताकत को भी दर्शाती है। पीएम मोदी के साथ मिलकर मैं अपनी साझेदारी को और भी गहरा करने की आशा करता हूं क्योंकि हम साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं - सभी के लिए एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण।





Air India to purchase 220 Boeing aircraft, US President Joe Biden hails it as a "historic agreement" pic.twitter.com/ahLCs3r9Ig