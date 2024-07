बजट पर अशनीर ग्रोवर की बोल्ड प्रतिक्रिया, कहा- अंबानी की शादी देखना इससे बेहतर होता

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट को ऐतिहासिक और सर्व समावेशी बजट बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। इस बीच भारत-पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने मोदी 3.0 बजट पर एक साहसिक प्रतिक्रिया पोस्ट की। उन्होंने बजट को बोरिंग और अर्थहीन बताया। साथ ही कहा कि एक और अंबानी विवाह समारोह देखना इससे बेहतर होता।

एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट करते हुए ग्रोवर ने लिखा, ”बोरिंग, बेजान और अर्थहीन। इस बजट को पेश करने के बजाय वे बस इतना कह सकते थे - “इस बार मन सा नहीं कर रहा - अगली बार देख लेंगे अगर कुछ करना है तो।” उन्होंने अपनी पोस्ट पर आगे लिखा, "वास्तव में इस पर एक और अंबानी विवाह समारोह देखना - अधिक मूल्यवान होता और समय का बेहतर उपयोग होता।"

ग्रोवर ने केंद्रीय बजट 2024 के अपने मूल्यांकन में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रोवर की पोस्ट को नेटिज़न्स से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। एक एक्स यूजर ने जवाब दिया, "बिल्कुल, यह बजट एक फ़िलर एपिसोड की तरह लगा। शायद अगली बार वे कुछ असली उत्साह लाएँ। तब तक, चलो कुछ मनोरंजन के लिए अंबानी शादियों का आनंद लेते हैं।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है। अहंकार आ गया है कुछ ज़्यादा ही। सबको निचोड़ लेंगे।" वहीं एक अन्य एक्स यूजर ने कहा, "अशनीर ग्रोवर के घर पर ईडी की छापेमारी होने वाली है।"

Budget 2024 - ‘Boring, Lifeless and Meaningless’.



Instead of delivering this budget they could’ve just said - “Iss baar man sa nahi kar raha - agli baar dekh lenge agar kuchh karna hai toh”.



Actually watching yet another Ambani wedding function over this - would’ve been more…