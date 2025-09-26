Accenture Layoffs: एआई की वजह से 11,000 नौकरियां गईं, और भी छंटनी होगी जल्द? जानें कंपनी ने क्या कहा

Highlights कंपनी ने अपने वैश्विक कार्यबल में 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की साथ ही, आने वाले महीनों में और भी छंटनी की उम्मीद है अगस्त के अंत में, एक्सेंचर के कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 थी

नई दिल्ली: टेक दिग्गज एक्सेंचर ने गुरुवार को अपने तिमाही नतीजे जारी करते हुए कहा कि उसने अपने वैश्विक कार्यबल में 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। साथ ही, आने वाले महीनों में और भी छंटनी की उम्मीद है। पिछले तीन महीनों में, कंपनी के एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को बढ़ावा देने के बीच, 11,000 से ज़्यादा एक्सेंचर कर्मचारियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण अपनी नौकरी खो दी है।

आईटी कंसल्टिंग फर्म ने 865 मिलियन डॉलर के पुनर्गठन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है क्योंकि उसे इस वर्ष धीमी वृद्धि की उम्मीद है, जिसका कारण संघीय खर्च नियंत्रण के कारण कॉर्पोरेट मांग में आई सुस्ती है। सीईओ जूली स्वीट ने विश्लेषकों को एक कॉल पर बताया, "हम एक बहुत ही सीमित समय में, जहाँ हमारे पास कौशल विकास के लिए कोई व्यवहार्य रास्ता नहीं है, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें आवश्यक कौशल प्राप्त हो सकें।"

पुनर्गठन कार्यक्रम में मुख्य रूप से इस प्रतिभा रणनीति से जुड़ी सेवानिवृत्ति लागतें शामिल हैं। स्वीट्स ने कहा, "हम एक सीमित समय-सीमा में लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, जहाँ हमारे अनुभव के आधार पर पुनः कौशल प्रदान करना, हमारे लिए आवश्यक कौशल के लिए एक व्यवहार्य रास्ता नहीं है।"

अगस्त के अंत में, एक्सेंचर के कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 थी, जो तीन महीने पहले की तुलना में लगभग 11,000 कम है, जब कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 7,91,000 थी। कंपनी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में शुरू हुई एक्सेंचर की छंटनी नवंबर तक जारी रहेगी।

छह महीने के इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, एक्सेंचर को एक अरब डॉलर से ज़्यादा की बचत होने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने कर्मचारियों को एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने की भी योजना बना रही है, क्योंकि यह कंसल्टिंग दिग्गज इस क्षेत्र में ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

स्वीट ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि कंपनी ने इस महीने कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी की मूल बातें सिखाना शुरू कर दिया है। आईटी कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर ने जून-अगस्त 2025 तिमाही में राजस्व में साल-दर-साल 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 17.60 अरब डॉलर हो गया। एक्सेंचर का वित्तीय वर्ष सितंबर-अगस्त है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि राजस्व में लगभग 2.5 प्रतिशत का विदेशी मुद्रा प्रभाव परिलक्षित होता है।

एक्सेंचर की अध्यक्ष और सीईओ जूली स्वीट ने कहा, "वित्त वर्ष 2025 में हमारी 7 प्रतिशत की वृद्धि से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो हमारे ग्राहकों को एआई के साथ नयापन लाने और नेतृत्व करने में हमारी मदद की चाहत रखने के लिए हमारी अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है। चूंकि ग्राहक मूल्य सृजन और वित्तीय परिणामों और व्यावसायिक परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से आविष्कार को अपनाना जारी रखते हैं, इसलिए उन्हें अपने डिजिटल कोर का निर्माण करने, डेटा तैयार करने और प्रक्रियाओं की पुनर्कल्पना करने में मदद की आवश्यकता होती है, साथ ही अपने लोगों को पूरी तरह से नए तरीकों से काम करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता होती है।"

