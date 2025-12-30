आधार-पैनकार्ड लिंक स्टेटस: अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर गए हैं तो क्या होगा?

नई दिल्ली: अपने आधार कार्ड को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ़ अब कुछ ही समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN होल्डर्स को बार-बार याद दिलाया है कि तय समय सीमा के अंदर आधार-PAN लिंकिंग न करने पर इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

PAN को आधार से लिंक करने से पहले, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ₹1,000 का जुर्माना देना होगा, जहाँ यह लागू होता है। लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले यह फीस ऑनलाइन देनी होगी।

हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, उन्हें ₹1,000 की फीस नहीं देनी होगी। ClearTax के अनुसार, ऐसे लोग 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

अगर आप आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?

अगर किसी भी वजह से आप लागू लेट फीस नहीं भर पाते हैं और 31 दिसंबर तक लिंकिंग प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा होने के बाद, आपके पैन का इस्तेमाल कई तरह के फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकेगा, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, नए बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना, ज़्यादा कीमत की खरीदारी करना, या टैक्स रिफंड पाना शामिल है।

डिफॉल्टर को डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश जमा करने, या कैश में बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर खरीदने में भी दिक्कत होगी, जिनकी कीमत हर दिन ₹50,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, ₹10,000 से ज़्यादा के सभी बैंक ट्रांजैक्शन की भी इजाज़त नहीं होगी।

सरकारी सर्विस, जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, सब्सिडी पाना और बैंक अकाउंट खोलने के लिए PAN और Aadhaar कार्ड जमा करना ज़रूरी है। इसलिए, जब PAN और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं होते हैं, तो सरकारी सर्विस पाना मुश्किल हो जाता है।

जब PAN-Aadhaar लिंक नहीं होता है, तो नया PAN कार्ड बनवाना भी मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब पुराना कार्ड खराब हो गया हो या खो गया हो। यह एक समस्या बन जाती है क्योंकि नए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करते समय Aadhaar कार्ड नंबर बताना ज़रूरी है, जैसा कि मिंट ने पहले रिपोर्ट किया था।

अपने आधार को पैन से लिंक करने के स्टेप्स

पैन-आधार लिंकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के पैन को उसके आधार नंबर से जोड़ना ताकि पहचान वेरिफाई हो सके और डुप्लीकेट पैन जारी होने से रोका जा सके। भारत में सभी टैक्सपेयर्स को यह पक्का करना होगा कि उनका पैन-आधार लिंक एक्टिव रहे।

आप इसे आसानी से ऐसे कर सकते हैं:

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल से लॉग इन करें। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर करें।

वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं और फिर ‘पर्सनल डिटेल्स’ ऑप्शन के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘ई-पे टैक्स के ज़रिए पेमेंट जारी रखें’ चुनें और आगे बढ़ें।

सही असेसमेंट ईयर और पेमेंट का टाइप ‘अन्य प्राप्तियां’ के रूप में चुनें।

लागू अमाउंट दूसरों के सामने पहले से भरा होगा। यह हो जाने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें।

अब, एक चालान जेनरेट होगा। पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें।

पेमेंट हो जाने के बाद, पैन को आधार से लिंक करना ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है।

अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाए तो क्या करें?

अगर आप 31 दिसंबर की आखिरी तारीख चूक जाते हैं और आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो डरें नहीं क्योंकि इसे फिर से ऑपरेटिव बनाने का एक तरीका है। ज़रूरी प्रोसेस पूरा करने के 30 दिनों के अंदर PAN को फिर से चालू किया जा सकता है। आधार नंबर बताकर PAN को चालू करने की डेडलाइन के बाद भी ₹1000 की फीस लगती रहेगी। एक बार यह प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद, PAN फिर से चालू हो जाता है, आमतौर पर रिक्वेस्ट सबमिट करने के कुछ ही दिनों में।

