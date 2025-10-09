भारत में ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय के नए परिसरों खोलने पर सहमति, पीएम केअर स्टार्मर की मुंबई दौरे से पहले तोहफा, देखिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल

यॉर्क विश्वविद्यालय, एबरडीन विश्वविद्यालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, लिवरपूल विश्वविद्यालय, क्वीन्स विश्वविद्यालय बेलफास्ट और कोवेंट्री विश्वविद्यालय अगले वर्ष से भारतीय परिसर स्थापित करने की कतार में हैं।

लंदनः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की बृहस्पतिवार को मुंबई यात्रा के दौरान भारत में ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालय के नए परिसरों खोलने पर सहमति बनी। इस पहल के साथ ब्रिटेन भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी मौजूदगी वाला देश बन जाएगा। स्टार्मर ने बताया कि हाल में गुरुग्राम में साउथेम्पटन विश्वविद्यालय का परिसर खुलने के बाद, लैंकेस्टर विश्वविद्यालय और सरे विश्वविद्यालय को नए परिसर खोलने की मंजूरी मिल गई है। यॉर्क विश्वविद्यालय, एबरडीन विश्वविद्यालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, लिवरपूल विश्वविद्यालय, क्वीन्स विश्वविद्यालय बेलफास्ट और कोवेंट्री विश्वविद्यालय अगले वर्ष से भारतीय परिसर स्थापित करने की कतार में हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय सह आवास ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ के एक बयान में कहा गया, "आज घोषित नए परिसरों की बदौलत, ब्रिटेन भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपस्थिति वाला देश बनने वाला है। इससे विदेशों में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा में इजाफा होगा।" ब्रिटेन सरकार के अनुसार, भारत में विस्तार के तहत उच्च शिक्षा क्षेत्र से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पांच करोड़ पाउंड का बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्मर ने एक बयान में कहा, "मुझे खुशी है कि निकट भविष्य में और अधिक भारतीय छात्र ब्रिटेन की विश्वस्तरीय शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों का योगदान होगा तथा घरेलू स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा।"

ब्रिटेन की शिक्षा मंत्री ब्रिजेट फिलिप्सन ने कहा, "भारत में नए परिसर खोलने से अधिक युवाओं को ब्रिटेन की शिक्षा से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, साथ ही हमारे घरेलू विश्वविद्यालयों को भी फायदा होगा।" इस सप्ताह स्टार्मर के साथ आए सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं, ने मुंबई में एक बैठक में भारत-ब्रिटेन शिक्षा साझेदारी का जश्न मनाया।

साउथेम्पटन विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष प्रोफेसर एंड्रयू एथरटन ने कहा कि शुरुआती छात्र पहले से ही अंतरराष्ट्रीय परिसरों की “इस प्रमुख पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।” सरे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन जार्विस ने कहा, "भारत में विश्वविद्यालयों के इस महत्वाकांक्षी नए तालमेल के तहत हमारे नौ विश्वविद्यालय भारत की उल्लेखनीय प्रतिभाओं के साथ मिलकर ब्रिटेन की उच्च शिक्षा की विशाल क्षमता को साकार करने का काम कर सकते हैं।" सरे विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करेगा।

लैंकेस्टर विश्वविद्यालय ने कहा कि उसका उद्देश्य भारतीय व्यवसायों, उद्योग और स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करके "विकास को बढ़ावा देना" है। लैंकेस्टर विश्वविद्यालय बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर खोलने जा रहा है। 

