3% da dearness allowance Dussehra and Diwali gift to 49-2 lakh central government employees and 68-7 lakh pensioners Good news of Rs 160 per quintal to farmers | 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के 49.2 लाख कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को दशहरा और दिवाली तोहफा, किसानों को 160 रुपये प्रति क्विंटल की खुशखबरी

नई दिल्लीः मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के 49.2 लाख कर्मचारियों, 68.7 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया।

   

कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज लिया गया पांचवां बड़ा फैसला NH-715 (86 किमी, 6,957 करोड़ रुपये) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का बनाना है।

इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट है। 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये के फैसलों को मंजूरी दी है।

जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी और केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार के माध्यम से लाभ होगा। रबी दालों के लिए एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गई है। कैबिनेट ने असम में कलियाबोर-नुमालीगढ़ राजमार्ग को चार लेन का बनाने और एक भविष्योन्मुखी जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है।

देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने को भी विशेष तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। एक और बड़ा फैसला रबी सीजन के लिए एमएसपी बढ़ाना है। इससे हमारे किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का कुल 84,263 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। छह प्रमुख रबी फसलों, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। 

