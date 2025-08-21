अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? इन 10 वजहों से अटक सकता है आपका पैसा, जानें यहां

Income Tax Refund 2025: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इस समय हर टैक्सपेयर अपने रिफंड का इंतजार कर रहा है। भारत सरकार आपके टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड जारी करती है। आपके ITR की जाँच के बाद, आयकर विभाग यह तय करता है कि आपको कोई रिफंड मिलेगा या नहीं।

आईआरएस के नियमों के अनुसार, रिफंड प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे जारी करने में आमतौर पर लगभग 21 कार्यदिवस लगते हैं। हालांकि, साल 2025 में टैक्सपेयर्स को कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा रहा है। इस बार कई लोगों को उनका रिफंड अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसके देरी के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। घबराने से पहले, यह सलाह दी जाती है कि आप अपने आयकर रिफंड की स्थिति ऑनलाइन जाँच लें। आप आईआरएस हॉटलाइन पर कॉल करके भी अपने रिफंड की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। आमतौर पर, टैक्स रिफंड में देरी ये सबसे आम कारण है।

रिफंड देरी की 10 वजह

1- गलत जानकारी भरना

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपने कोई गलती की है या आईआरएस को कोई संख्यात्मक त्रुटि मिलती है, तो यह रिफंड प्रक्रिया को काफी धीमा कर सकता है। जब कोई त्रुटि पाई जाती है, तो रिटर्न को समीक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आईआरएस कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से फ़ाइल की जाँच करेगा और गलती की पहचान करेगा। इससे रिफंड प्रक्रिया कुछ दिनों या हफ़्तों तक बढ़ सकती है।

2- जीवनसाथी की मृत्यु

आयकर रिफंड संबंधी एक सामान्य पूछताछ जीवनसाथी की मृत्यु से संबंधित होती है। अगर आपके जीवनसाथी का रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया था, लेकिन टैक्स रिफंड दाखिल करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो आपको अपने रिफंड में देरी से बचने के लिए आईआरएस फॉर्म 1310 (मृत करदाता के कारण रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति का विवरण) जमा करना होगा।

3- एड्रेस या कॉन्टेंट अपडेट न होना

यह एक और आम कारण है जिसकी वजह से कई लोगों को अपना टैक्स रिफंड मिलने में देरी होती है। अगर दिया गया कॉन्टेंट पता गलत है, तो आपको रिफंड वापस पाने से पहले उसे आयकर वेबसाइट पर अपडेट करना होगा।

4- बैंक खाते की गलत जानकारी

आजकल, ज़्यादातर लोग अपने टैक्स रिफंड को सीधे अपने बैंक खाते में जमा करवाना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वे कागज़ के चेक से भुगतान लें क्योंकि इससे रिफंड की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको बिना देरी के ऑनलाइन आयकर रिफंड मिले, आपको बैंक की जानकारी सही दर्ज करनी होगी। नाम में स्पेलिंग की गलती या गलत बैंक खाता संख्या दर्ज करने जैसी छोटी-सी गलती भी रिफंड में कुछ हफ़्ते या महीनों की देरी कर सकती है।

5- टैक्स धोखाधड़ी का शिकार

जब आप ऑनलाइन आयकर रिफ़ंड की स्थिति जाँच रहे हों, तो यह भी जाँच लें कि कहीं आप कर धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हुए हैं; पहचान की चोरी के कारण आपका कर रिफ़ंड विलंबित हो सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग करता है या करदाता प्रत्यक्ष जमा जानकारी में फेरबदल करता है, तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और स्थिति के समाधान तक रिफ़ंड मिलने में देरी हो सकती है।

6- फॉर्म 8379

अगर आपने अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त कर रिटर्न दाखिल किया है और कर रिफ़ंड का पूरा या कुछ हिस्सा जीवनसाथी के भरण-पोषण ऋणों पर लागू किया गया है, तो आपका कर रिफ़ंड विलंबित हो सकता है। ऐसे मामले में, आपको घायल जीवनसाथी के आवंटन के लिए फ़ॉर्म 8379 भरना होगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 60 से 90 दिन लगते हैं।

7- एडिशनल इनफार्मेशन

अगर आयकर विभाग आपके कर वापसी दावे का मूल्यांकन करते समय पाता है कि आपका दावा संदिग्ध है, तो वे आपसे दावे के समर्थन में सहायक दस्तावेज़ प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, कर रिटर्न पर धनवापसी तब तक विलंबित रहेगी जब तक आप आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान नहीं कर देते।

8- डिफेक्टिव रिटर्न दाखिल

अगर आयकर विभाग आपकी आयकर रिटर्न फाइल को दोषपूर्ण रिटर्न मानता है, तो आपकी आयकर धनवापसी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। कर धनवापसी में देरी होने की स्थिति में, आप आयकर वेबसाइट पर ऑनलाइन आयकर धनवापसी की स्थिति देख सकते हैं।

9- 9. रिटर्न फाइल में किए गए संशोधन

कुछ मामलों में, आप कर रिटर्न दाखिल करने के बाद उसमें बदलाव करना चाह सकते हैं। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हो सकता है क्योंकि आपको पता चला है कि उसमें वर्तनी की गलती है या आप कटौती का दावा करने से चूक गए हैं। ऐसे मामलों में, धनवापसी शुरू होने से पहले प्रसंस्करण समय 12 से 16 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है।

10. पिछले वर्ष की बकाया मांग के साथ समायोजित रिफंड

अगर आपकी ऑनलाइन आयकर रिफंड स्थिति यह दर्शाती है कि रिफंड दावा अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चालू वर्ष के लिए रिफंड पिछले वर्षों की बकाया मांग के साथ समायोजित किया गया होगा।

तो, अब जब आप जानते हैं कि टैक्स रिफंड में देरी क्यों हो सकती है, तो अपनी स्थिति ऑनलाइन जांचें और रिफंड का दावा करने के लिए उचित कदम उठाएँ।

(डिस्क्लेमर- इस दस्तावेज़ की सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें निहित जानकारी अद्यतन, पूर्ण, संशोधन, सत्यापन और संशोधन के अधीन है और इसमें भौतिक रूप से परिवर्तन हो सकता है। लोकमत हिंदी इसमें निहित दावों की पुष्टि नहीं करता है।)

