न्यू ईयर कॉन्सर्ट के बाद सचेत–परंपरा की गाड़ी पर बेकाबू भीड़ ने किया हमला!, कार का शीशा तोड़ा

बॉलीवुड के मशहूर कंपोज़र-सिंगर जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के लिए न्यू ईयर की रात यादगार बनने के बजाय डरावनी साबित हो गई। पश्चिम बंगाल में नए साल के मौके पर एक कॉन्सर्ट करने के बाद जब दोनों वहां से लौट रहे थे, तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जैसे ही सचेत-परंपरा वेन्यू से बाहर निकले, वहां मौजूद बेकाबू भीड़ ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फैंस उनकी कार के चारों ओर जमा हो जाते हैं और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कार का पिछला शीशा टूट जाता है।

वीडियो में परंपरा ठाकुर की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसमें वह इस अचानक मचे हंगामे से साफ तौर पर घबराई और परेशान नजर आ रही हैं। भीड़ के इस व्यवहार ने न सिर्फ कलाकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजामों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स सचेत और परंपरा की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि इतने बड़े इवेंट के बाद कलाकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

