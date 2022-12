Tunisha Sharma Death Case: मुंबई की वसई अदालत ने शीजान खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Highlights तुनिषा के को-स्टार शीजान खान को रविवार को किया गया गिरफ्तार मुंबई की वसई कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है तुनिषा की मां की शिकायत पर शीजान के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

मुंबई: टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हुए उनके को-स्टार शीजान खान को मुंबई की वसई कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शीजान के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शीजान खान को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे की जांच अभी बाकी है।

बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने टेलीविजन अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके 27 वर्षीय साथी अभिनेता शीजान खान को रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा (21) ने शनिवार को वसई इलाके में एक धारावाहिक के सेट पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

वालिव पुलिस थाने के थाना प्रभारी अधिकारी ने बताया कि शर्मा की मां की शिकायत पर वालिव पुलिस ने मृतका के साथ काम करने वाले अभिनेता शीजान एम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना शनिवार को एक सेट पर हुई थी, जहां धारावाहिक ‘अली बाबा : दास्तां-ए-काबुल’ की शूटिंग की जा रही थी। शर्मा ने टीवी धारावाहिक ‘भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप’ और ‘चक्रवर्तीन अशोक सम्राट’ के अलावा ‘फितूर’ और ‘बार बार देखो’ जैसी फिल्मों में अभिनय के जरिये पहचान हासिल की थी।

शर्मा की मां ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उनकी बेटी और खान एक-दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने खान को अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।

TV actor Tunisha Sharma death case: Tunisha Sharma's co-star & accused Sheezan Khan sent to 4-day police custody by Vasai court in Mumbai. pic.twitter.com/0y55NcQ2LC