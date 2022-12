Tunisha Sharma Death: शीजान से ब्रेक अप के बाद दुखी थी तुनिषा शर्मा, FIR में अभिनेत्री की मां का दावा

Highlights अभिनेत्री की मां का आरोप है कि शीजान ने तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाया अभिनेत्री का अंतिम संस्कार रविवार शाम 4-4:30 बजे किया जाएगा

मुंबई: महाराष्ट्र के वसई में एक टीवी के सेट पर कथित रूप से आत्महत्या करने वाली टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा अपने को-स्टार शीजान मोहम्मद खान से ब्रेक अप के बाद तनाव में थी, लिहाजा उसने सुसाइड का रास्ता अपनाया। एफआईआर में तुनिषा की मां ने यह आरोप लगाया है। अभिनेत्री की मां का आरोप है कि शीजान ने तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाया है।

टीवी एक्ट्रेस की मां ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उनकी बेटी और खान एक-दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने खान को अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

Tunisha's mother filed a complaint, accused Sheezan was arrested and was produced in court where he was sent to 4-day judicial custody. Post-mortem report clearly specifies the cause of death of Tunisha as hanging: Chandrakant Jadhav, ACP, Mumbai police pic.twitter.com/Tgl0EpeqSu