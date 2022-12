तुनिषा शर्मा ने क्यों की आत्महत्या? सीरियल के सह-कलाकार शीजान खान गिरफ्तार, एक्ट्रेस की मां ने लगाए थे आरोप

Highlights तुनिषा शर्मा ने कल 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' के सेट पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। तुनिषा का शव सीरियल के सह-कलाकार शीजान खान के मेकअप रूम में मिला था। तुनिषा की मां ने अब आत्महत्या के लिए शीजान खान को जिम्मेदार ठहराया है, पुलिस ने शीजान को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। टीवी एक्ट्रेस अपने शो 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' के सेट पर थीं, जहां उन्होंने आत्महत्या की। उनका शव सह-कलाकार शीजान खान के मेकअप रूम में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अब, यह बात सामने आई है कि तुनिषा की मां ने अपनी बेटी की मौत के लिए अली बाबा सीरियल के सह-कलाकार शीजान खान को जिम्मेदार ठहराया है। यह भी कहा जा रहा है कि वे रिलेशनशिप में थे। इन आरोपों के बीच पुलिस ने देर रात शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया।

Maharashtra | Waliv police arrested actress Tunisha Sharma's co-star Sheezan Khan by registering a case of abetment to suicide



Tunisha Sharma died by suicide on the set of a TV serial. Her mother has registered a complaint. We are investigating this: ACP Chandrakanth Jadhav pic.twitter.com/QtOubRiU16