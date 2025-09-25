‘They Call Him OG’ review: पवन कल्याण के शानदार, स्टाइलिश गैंगस्टर गाथा मचा रही धमाल

Highlights बड़े पर्दे पर पवन कल्याण का जलवा देखने के लिए उनके फैंस बेकाबू हो रहे हैं। पवन कल्याण हर फ्रेम में एक भयावह शांति के साथ छाए नजर आते हैं। तीव्र, खामोश, निर्मम, फिर भी गहराई से मानवीयता झलकती है।

‘They Call Him OG’ review: पवन कल्याण और इमरान हाशमी की मुख्य भूमिकाओं से सजी तेलुगु फिल्म 'ओजी' का इंतजार कर रहे फैंस आजकल जश्न मनाने में मशरूफ हैं। रिलीज होते ही फिल्मों के प्रति थिएटरों के बाहर दर्शकों की दीवानगी साफ दिखाई दी रही है। शहरों में ही नहीं, बल्कि पूरे कस्बाई इलाके में 'ओजी फिवर' साफ नजर आ रहा है। हर किसी के मुंह से केवल 'ओजी' ही सुनाई दे रही है।

बड़े पर्दे पर पवन कल्याण का जलवा देखने के लिए उनके फैंस बेकाबू हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि रहस्यमय 'ओजस गंभीरा' के रूप में पवन कल्याण हर फ्रेम में एक भयावह शांति के साथ छाए नजर आते हैं। पवन कल्याण का यह एक ऐसा पावरस्टार या फिर स्टारडम है जिसमें तीव्र, खामोश, निर्मम, फिर भी गहराई से मानवीयता झलकती है।

कह सकते हैं कि उनके अभिनय में एक जानबूझकर संयम है, यानी एक खामोश गुस्सा। एक ऐसा व्यक्ति, जिसका अतीत हिंसक रहा है और जिसके पास सम्मान की एक विशेष संहिता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में धीमी-सी चमक और कटाना को जिस सहजता से वे संभालते हैं, ये सब एक ऐसे बदलाव का संकेत देते हैं, और साथ ही वे सिनेमाई एक्शन को नई परिभाषा देते हैं। कह सकते हैं कि पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में खास दमखम जोड़ती है।

स्टाइलिश एक्शन ओपेरा

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' रिलीज होते ही थिएटरों के बाहर धमासल मचा रही है। 'दे कॉल हिम ओजी' सिर्फ एक और गैंगस्टर फिल्म नहीं है। यह पवन कल्याण के 'ओजस गंभीरा' के किरदार का अध्ययन है, और पवन कल्याण के करियर को परिभाषित करने वाले एक स्टाइलिश एक्शन ओपेरा पर आधारित है।

निर्देशक सुजीत ने अपना सबसे केंद्रित और परिपक्व काम पेश किया है, जिसे थमन के शानदार संगीत और इमरान हाशमी जैसे बेहतरीन खलनायक का साथ मिला है। अपनी पहली ही तेलुगु फिल्म में इमरान हाशमी एक अद्भुत कलाकार के रूप में उभरकर सामने आए हैं। खलनायक ओएमआई के रूप में वह एक खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाते हैं।

हाशमी अति-नाटकीयता का सहारा नहीं लेते; बल्कि वे अपने संयमित लहजे और स्थिर भावों से ही अपनी बात कहते हैं। करिश्मा और चालाकी के बीच मुकाबले में वह पवन कल्याण के लिए एक मज़बूत प्रतिद्वंद्वी साबित होते हैं, और दोनों के बीच की केमिस्ट्री कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। इस शैली और स्टार के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म अनिवार्य रूप से देखने लायक है।

क्या है खासियत

'दे कॉल हिम ओजी' एक स्टाइलिश, भावनात्मक रूप से गूंजने वाला गैंगस्टर महागाथा है, जो पवन कल्याण की विद्युतीय उपस्थिति, थमन के गरजने वाले स्कोर और सुजीत के आत्मविश्वासपूर्ण निर्देशन द्वारा संचालित है। फिल्म का पहला हाफ एक टिपिकल गैंगस्टर ड्रामा की तरह है, जहां कई कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है।

हालांकि, इंटरवल तक प्लॉट किसी किसी को थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन इंटरवल ब्लॉक और फ्लैशबैक सीन सारी कसर निकाल देते हैं। खासकर पवन कल्याण की प्रेजेंस हर फ्रेम में हावी दिखती है। म्यूजिक डायरेक्टर थमन ने बैकग्राउंड स्कोर से फिल्म में जान डाल दी। दूसरे हाफ की बात करें, तो यहां फिल्म और भी ज्यादा ऊंचाई पकड़ लेती है।

इमरान हाशमी का विलेन अवतार फैंस को लुभा रहा है। प्री-क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स सीन को माइंड-ब्लोइंग है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स भी कमाल के हैं। हर सीन ग्रैंड और स्टाइलिश है। फाइट सीक्वेंस और 'सुव्वी सुव्वी' सॉन्ग की विजुअल प्रेजेंटेशन ने भी दर्शकों को लुभाते हैं और वह पावर-पैक्ड एंटरटेनर बता रहे हैं।

फिल्म का निर्देशन सुजीत ने किया है और प्रियांका अरुल मोहन इसमें लीड एक्ट्रेस हैं। इमरान हाशमी विलेन के किरदार में हैं, जबकि अर्जुन दास, श्रिया रेड्डी और प्रकाश राज जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म के सिनेमैटोग्राफर रवि के. चंद्रन हैं। कुल मिलाकर, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की यह फिल्म दर्शकों को पागल कर रही है।

तकनीक में गहराई

सुजीत ने इसे कोरियोग्राफी में खूबसूरती से समाहित किया है, और हिंसा के सुंदर, रक्तरंजित बैले बनाए हैं। एक्शन सीक्वेंस शोरगुल वाले या अव्यवस्थित नहीं हैं। इसके बजाय, वे न्यूनतम, सुनियोजित और काव्यात्मक हैं, जिन्हें स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। इसका श्रेय सिनेमैटोग्राफर रवि के चंद्रन को जाता है, जिनके फ्रेम छाया, प्रतिबिंब और मंद रंगों से भरपूर हैं जो एक आकर्षक सौंदर्यबोध पैदा करते हैं।



यह कहने में हिचक नहीं कि 'साहो' के बाद, सुजीत को 'दे कॉल हिम ओजी' के साथ एक स्पष्ट आवाज मिली है। वे शोर को कम करते हैं और किरदार की गहराई और माहौल को और ज्यादा गहराई से पेश करते हैं। लेखन संक्षिप्त, लेकिन प्रभावी है। संवादों का इस्तेमाल संयम से किया गया है, भावनात्मक वजन को जताने के लिए मौन और मंचन पर ज्यादा भरोसा किया गया है। पवन कल्याण के किरदार को एक जीवंत मिथक की तरह पेश करने का उनका तरीका प्रशंसनीय है, लेकिन अतिशयोक्ति के साथ नहीं।

कहा जा सकता है कि यह फिल्म आपको 80 के दशक की मुंबई में ले जाती है। बारिश से भीगी गलियां, पुरानी कारें और वाइड-एंगल फाइट सीक्वेंस वाकई शानदार अैर जानदार हैं। तारीफ करनी होगी सुकीथ की, जिन्होंने एक ऐसी पटकथा लिखी है, जो शुरू से अंत तक दर्शकों की तालियों को कम किए बिना लगातार रोमांच देती है।

लाजवाब तकनीकी टीम

संगीत निर्देशक थमन ने ऐसा बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो न सिर्फ फिल्म को सहारा देता है, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। आग का तूफान और 'गन्स एंड रोजेज' सिनेमाघरों में जोरदार तालियां और सीटियां बटोरते हैं। दूसरी ओर, भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर भी जादू बिखेरता है। 'इज' कहानी की धड़कन बन जाता है, और किरदार के सफर के साथ-साथ उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है।

यहां थमन का काम उनके सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। नवीन नूली का संपादन सटीक है, जो कहानी की गति बनाए रखते हुए दृश्यों को जीवंत बनाता है। एएस प्रकाश का प्रोडक्शन डिजाइन अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि को एक शैलीगत, लगभग ग्राफिक उपन्यास जैसा एहसास देता है। एक्शन कोरियोग्राफी शानदार है, लगभग हर एक्शन सीक्वेंस अपने अनोखे सिनेमाई अंदाज़ में अलग दिखता है।

स्टंट कोरियोग्राफर ए. विजय, पीटर हेन, दिलीप सुब्बारायण, केविन कुमार, स्टंट सिल्वा, सुनील रोड्रिग्स, केचा खम्पाकडी, जूजी, सुप्रीम सुंदर, जश्वा और परवेज़ को बधाई। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किरदारों के बदलाव को बखूबी दर्शाता है और 80 के दशक की शैली को दर्शाता है, पवन का साधारण, रोबदार लुक बनाम इमरान का तीखा व सधा हुआ खलनायकी। कुल मिलाकर, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की यह फिल्म दर्शकों को पागल कर रही है। गैंगस्टर शैली और पवन कल्याण व इमरान हाशमी जैसे स्टार के फैंस के लिए यह फिल्म अनिवार्य रूप से देखने लायक है।

रेटिंग: 4/5

निर्देशक: सुजीत

कलाकार: पवन कल्याण, इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी, प्रकाश राज, हरीश उत्तमन, राहुल रवींद्रन

संगीत: एस. थमन

छायाचित्रण: रवि के. चंद्रन, मनोज परमहंस

संपादक: नवीन नूली

निर्माता: डीवीवी दानय्या (डीवीवी एंटरटेनमेंट्स)

