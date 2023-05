The Kerala Story box office day 5 collection: 50 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'द केरल स्टोरी', अन्य दिन की इतनी कमाई

Highlights फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने मंगलवार को 11.14 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में फिल्म की कुल कमाई अब 56.86 करोड़ रुपये है।

नई दिल्ली: फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने मंगलवार को 11.14 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में फिल्म की कुल कमाई अब 56.86 करोड़ रुपये है। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडनानी हैं। यह फिल्म 5 मई को रिलीज हुई है।

वहीं, फिल्म के पांचवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ट्वीट करते हुए फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि मंगलवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मिलाकर फिल्म ने अब तक 56.86 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म 'द केरल स्टोरी' लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। यही नहीं, फिल्म को लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

#TheKeralaStory continues its BLOCKBUSTER RUN… Hits HALF-CENTURY [₹ 50 cr]… Day 5 [Tue] is HIGHER than Day 4 [Mon] and Day 1 [Fri], SUPERB TRENDING… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr, Mon 10.07 cr, Tue 11.14 cr. Total: ₹ 56.86 cr. #India biz. #Boxofficepic.twitter.com/2hcXS4LN9D