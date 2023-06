"फिल्म 'आदिपुरुष' ने भगवान राम का मजाक उड़ाया", हिन्दू सेना ने फिल्म के खिलाफ दिल्ली HC में लगाई याचिका

Highlights 'हिंदू सेना' नाम के एक संगठन ने फिल्म 'आदिपुरुष' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है इसमें दावा किया गया है कि दावा किया है कि फिल्म में भगवान राम, रामायण और संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है रामायण पर बनी फिल्म'आदिपुरुष' को शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है

नई दिल्ली: 'हिंदू सेना' नाम के एक संगठन ने फिल्म 'आदिपुरुष' के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है और दावा किया है कि फिल्म में भगवान राम, रामायण और संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। 'आदिपुरुष' को शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया फिल्म को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है, जहां कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जता रहे हैं।

हालांकि यह फिल्म के लिए पहली कानूनी समस्या नहीं है, क्योंकि गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने त्रिशूल मीडिया एंटरटेनमेंट के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, एक वीएफएक्स स्टूडियो ने दावा किया कि यह फिल्म में क्रेडिट का हकदार है। जबकि तत्काल सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में सह-निर्माता, सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज़ के रूप में जाना जाता है) को पार्टी बनाना आवश्यक है।

आदिपुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 500 करोड़ रुपये के बजट वाली यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज़ हुई है। थिएटर से शुरुआती प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, कुछ लोगों ने फिल्म में वीएफएक्स और प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने कहा कि फिल्म में सामग्री कम है और वीएफएक्स कभी-कभी बहुत अधिक होता है।

मशहूर ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को निराशाजनक बताया है। उन्होंने फिल्म रिलीज के बाद ट्विटर पर अपना रिव्यू दिया और लिखा, आदिपुरुष एक महाकाव्य निराशा है … जो बड़ी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है … निर्देशक ओम राउत के पास एक ड्रीम कास्ट और भारी बजट था, लेकिन बहुत ही निराशाजक है।

#OneWordReview...#Adipurush: DISAPPOINTING.

Rating: ⭐️½#Adipurush is an EPIC DISAPPOINTMENT… Just doesn’t meet the mammoth expectations… Director #OmRaut had a dream cast and a massive budget on hand, but creates a HUGE MESS. #AdipurushReviewpic.twitter.com/zQ9qge30Kv