यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर के मामले में टी-सीरीज की बादशाहत खत्म, 26 वर्षीय इन्फ्लुएंसर ने भूषण कुमार के चैनल को पछाड़ा

नई दिल्ली: मिस्टरबीस्ट टी-सीरीज को पछाड़कर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। इससे पहले 2023 में, यूट्यूबर, जिसका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है, ने यह लक्ष्य हासिल करके साथी प्रभावशाली प्यूडिपाई का समर्थन करने का वादा किया था। मिस्टरबीस्ट ने अपने सब्सक्राइबरों की संख्या का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जो भूषण कुमार के स्वामित्व वाली सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक नाम टी-सीरीज के सब्सक्राइबरों की संख्या से मेल खाता है।

भूषण कुमार 1997 में अपने पिता, महान गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद टी-सीरीज़ के प्रमुख बने। संगीत कंपनी अब बॉलीवुड संगीत भी बनाती है। इसने 'तू झूठी मैं मक्कार', 'एनिमल' और 'भूल भुलैया 2' जैसी सफल फ़िल्में प्रोड्यूस की हैं। T-Series कई सालों से यूट्यूब पर शीर्ष चैनल रहा है। 2021 में, यह 200 मिलियन सब्सक्राइबर के आंकड़े तक पहुँचने वाला पहला चैनल था।

वहीं मिस्टरबीस्ट बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया है, अक्टूबर 2023 तक इसके सब्सक्राइबर की संख्या भी इतनी ही हो गई। अप्रैल 2024 तक, 26 वर्षीय अमेरिकी यूट्यूबर ने 250 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लिए थे, जिससे उनका मुख्य चैनल यूट्यूब पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले चैनलों में से एक बन गया।

मिस्टरबीस्ट ने अपनी इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "6 साल बाद हमने आखिरकार प्यूडिपाई का बदला ले लिया है।" उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, उससे पता चलता है कि उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर टी-सीरीज के सब्सक्राइबर से 1,608 ज़्यादा हैं।

बधाईयों का तांता लगा रहा, सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर को बधाई देने वालों में सबसे प्रमुख थे मालिक एक्स: एलन मस्क। मस्क ने लिखा, "वाह, बधाई!" मिस्टरबीस्ट की एक्स पर पोस्ट को लगभग 10 मिलियन व्यूज मिले, जबकि कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने मीम्स के साथ प्रतिक्रिया दी।

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie 🥹 pic.twitter.com/V1znbyqw27