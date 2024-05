सनी देओल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, निर्माता ने लगाए कई इल्जाम; जानें माजरा

Sunny Deol: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पर धोखाधड़ी का संगीन आरोप लगा है। फिल्म निर्माता सौरव गुप्ता ने सनी देओल पर यह आरोप लगाए है। हाल ही में, निर्माता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहाँ उन्होंने गदर 2 अभिनेता पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और जालसाजी का आरोप लगाया। गुप्ता ने दावा किया कि देओल ने 2016 में एक फिल्म के लिए उनसे 4 करोड़ रुपये एडवांस में लिए थे, लेकिन कभी फिल्म नहीं बनाई।

हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से गुप्ता ने कहा, "हमने उन्हें 1 करोड़ रुपये एडवांस में दिए थे, लेकिन मेरी फिल्म शुरू करने के बजाय, उन्होंने पोस्टर बॉयज (2017) की शूटिंग करने का विकल्प चुना। वह मुझसे और पैसे मांगते रहे और अब तक मेरे 2.55 करोड़ रुपये सनी जी के खाते में हैं। उन्होंने मुझे दूसरे निर्देशक को पैसे देने, फिल्मिस्तान स्टूडियो बुक करने और एक कार्यकारी निर्माता रखने के लिए भी मजबूर किया।"

निर्माता का कहना है कि सनी देओल ने 2023 में उनकी कंपनी के साथ एक समझौता किया और कहा, "जब हमने समझौता पढ़ा तो हमने देखा कि उन्हें तो पन्ना ही बदल दिया बीच वाला, जहाँ पर फीस की राशि 4 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया और लाभ को 2 करोड़ रुपये कर दिया।"

Sunny Deol, celebrating the success of 'Gadar 2', faces serious accusations of forgery, cheating, and dishonesty by film producers. #SunnyDeol#BollywoodNewspic.twitter.com/6wgCvddn8I