‘बेशरम रंग’ सॉन्ग के विवाद के बीच शाहरुख खान ने 'पठान' को बताया 'देशभक्ति' फिल्म

Highlights शाहरूख (57) ने एक ट्विटर सत्र में ‘पठान’ से जुड़े सवालों का जवाब दिया लेकिन फिल्म के प्रथम गीत ‘बेशरम रंग’ को लेकर उत्पन्न विवाद पर कुछ नहीं कहा अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि पठान एक ‘‘देशभक्ति’’ फिल्म है

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी विवादित फिल्म ‘पठान’ की सफलता के बारे में सवालों का जवाब देते हुए शनिवार को कहा कि उनका काम अनुमान लगाना नहीं, बल्कि मनोरंजन करना है। उन्होंने दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा अपनी फिल्म का बहिष्कार किये जाने के आह्वान के मद्देनजर यह कहा है। शाहरूख (57) ने एक ट्विटर सत्र में ‘पठान’ से जुड़े सवालों का जवाब दिया, लेकिन फिल्म के प्रथम गीत ‘बेशरम रंग’ को लेकर उत्पन्न विवाद पर कुछ नहीं कहा।

इस गीत के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। दक्षिणपंथी संगठन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। वे शाहरुख और दीपिका पादुकोण पर फिल्माये गये गीत में भगवा और हरा रंग के परिधान का इस्तेमाल किये जाने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं।

सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया पर उनके अनुमान के बारे में एक ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा पूछे जाने पर अभिनेता ने कहा, ‘‘अनुमान लगाना मेरा काम नहीं है...मेरा काम आपका मनोरंजन करना और आपको मुस्कुराहट देना है।’’ उन्होंने एक अन्य व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह एक ‘‘देशभक्ति’’ फिल्म है। यह फिल्म अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#Pathaan is also very patriotic..but in an action way https://t.co/DIhZaEb1hN