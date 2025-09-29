Spider Man फैंस के लिए खुशखबरी, सिनेमाघरों में फिर रिलीज होंगी स्पाइडर मैन सीरीज की फिल्में

Spider Man Films: सोनी पिक्चर्स ने सोमवार को घोषणा की कि वे नवंबर और दिसंबर के महीनों में भारत के सिनेमाघरों में सभी "स्पाइडर-मैन" फिल्मों को फिर से रिलीज करेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्मों के कोलाज और प्रत्येक फिल्म की तारीखों के साथ यह खबर साझा की। कैप्शन में लिखा था, "पुरानी यादों में वापस लौटें, सभी 'स्पाइडर-मैन' फिल्में नवंबर और दिसंबर में भारत के सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही हैं।" "स्पाइडर-मैन" (2002), "स्पाइडर-मैन 2" (2004) और "स्पाइडर-मैन 3" (2007) 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं।

इसके बाद 21 नवंबर को "द अमेजिंग स्पाइडर-मैन" (2012) और "द अमेजिंग स्पाइडर-मैन 2" (2014) फिर से रिलीज होगी। फिल्में "स्पाइडर-मैन: होमकमिंग" (2017), "स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम" (2019) और "स्पाइडर-मैन: नो वे होम" (2021) 28 नवंबर को फिर से रिलीज होंगी। "स्पाइडर-वर्स: द एनिमेटेड मल्टीवर्स" 5 दिसंबर को फिर से रिलीज होगी। सोनी पिक्चर्स के महाप्रबंधक और प्रमुख शोनी पंजीकरण ने कहा कि स्पाइडर-मैन दुनिया के सबसे स्थायी और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उन्होंने एक बयान में कहा, "स्पाइडर-मैन की सभी फिल्मों को भारतीय सिनेमाघरों में वापस लाना उन प्रशंसकों का सम्मान करने का एक तरीका है जिन्होंने दशकों से इस पात्र को प्यार किया है, साथ ही नए दर्शकों को इन प्रतिष्ठित कहानियों को बड़े पैमाने पर देखने का मौका भी मिलेगा।"

