Singham Again Box Office Collection: सिंघम अगेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे सलमान की फिल्मों के रिकॉर्ड...

Highlights Singham Again Box Office Collection: फर्स्ट वीकेंड सिंघम अगेन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Singham Again Day 3 Collection: सिंघम अगेन ने तोड़ा सलमान और शाहरुख की फिल्म का रिकॉर्ड

Singham Again Box Office Collection Day 3: फर्स्ट वीकेंड की सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 43.5 करोड़ की कमाई की थी, वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 42.5 करोड़, तीसरे दिन 35.75 करोड़ की कमाई की है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म 'सिंघम अगेन' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, शाहरुख की रईस 118.36 करोड़, सलमान खान की बॉडीगार्ड 115 करोड़ और ट्यूबलाइट 106.86 करोड़ से ज्यादा है। वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का प्यार मिल रहा है।

Watched “Singham Again” , again with family क्योंकि मैं चाहती थी कि IMAX में माँ-बाप वो ही फ़िल्म दिखाऊँगी जो अच्छी हो and they don’t watch english films😃



My mom loved @iTIGERSHROFF ’s action.. she clapped on stunts and said “ટાઇગર શ્રોફએ તો જાન રેડી દીધી”😍 and after seeing… pic.twitter.com/ZAX7s2i1L7