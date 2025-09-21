Zubin Garg Last Rites: जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी फैन्स की भीड़, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को देखने हजारों लोग जुटे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 21, 2025 10:40 IST2025-09-21T10:39:29+5:302025-09-21T10:40:44+5:30
Zubin Garg Last Rites:असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थसारथी महंत एंबुलेंस के आगे-आगे चलते हुए वाहन के लिए रास्ता बनाते देखे गए।
Zubin Garg Last Rites: लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार सुबह यहां हवाई अड्डे पर लाया गया और इस दौरान हजारों प्रशंसक अपने चहेते कलाकार की अंतिम झलक पाने के लिए हवाई अड्डे के बाहर उमड़ पड़े। गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी पार्थिव शरीर लेने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एंबुलेंस में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वीआईपी निकास द्वार से बाहर ले जाया गया।
पार्थिव शरीर को हवाई अड्डे से बाहर ले जाए जाते वक्त हजारों प्रशंसक उनके गाने गाते और ‘जय जुबिन दा’ के नारे लगाते सुने गए। प्रशंसकों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थीं जिनमें लिखा था ‘जुबिन दा, इतनी जल्दी छोड़ कर क्यों चले गए’। कुछ लोग गायक के कट-आउट और पारंपरिक असमिया ‘गमोसा’ लिए हुए थे जिस पर ‘जेड जी (जुबिन गर्ग) फॉरएवर’ लिखा था।
असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थसारथी महंत एंबुलेंस के आगे-आगे चलते हुए वाहन के लिए रास्ता बनाते देखे गए। जुबिन का पसंदीदा वाहन था उनकी एक जीप और उसी में वह अक्सर कार्यक्रम स्थलों पर जाते थे। यह जीप भी गर्ग के एंबुलेंस काफिले का हिस्सा थी और उसमें गर्ग की विशाल तस्वीर लगाई गई थी। जीप पर संगीतकारों की टीम भी मौजूद थी। अपने पसंदीदा गायक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर से लोग गुवाहाटी पहुंच रहे हैं।
गर्ग के 40 भाषाओं और बोलियों में गाए 38,000 से ज़्यादा गीतों ने तीन दशकों तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कल रात से ही लोग अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठा होने लगे, जहां गर्ग का पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। पार्थिव शरीर सबसे पहले काहिलीपाड़ा स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा और लगभग डेढ़ घंटे तक रखा जाएगा जहां उनके 85 वर्षीय बुजुर्ग पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य उनके अंतिम दर्शन करेंगे।
इसके बाद पार्थिव शरीर को सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले रखा जाएगा। अंतिम संस्कार स्थल पर फैसला लेने के लिए असम मंत्रिमंडल की रविवार शाम को बैठक होगी।