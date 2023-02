6 फरवरी को सात फेरे लेंगे सिद्धार्थ-कियारा, जैसलमेर में धूमधाम से होगी शादी

Highlights कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की डेट आई सामने। बॉलीवुड का ये लविंग कपल 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कपल की शादी जैसलमेर पैलेस में होगी।

मुंबई: बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी आखिरकार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कपल की शादी की तारीख अब सामने आ गई है। कियारा और सिद्धार्थ 6 फरवरी को सात फेरे लेंगे। इस खबर के सामने आते ही फैन्स काफी खुश हैं। कपल काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहा था, लेकिन दोनों स्टार्स ने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की।

फैन्स के एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इनकी शादी की डेट बाहर आ ही गई, हालांकि, खुद सिद्धार्थ या कियारा ने इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोनों सितारों की शादी की पुष्टि जोगिंदर टुटेजा ने शुक्रवार को की है, जिसके मुताबिक अब बस कुछ ही दिन बचे हैं दोनों की शादी को। ऐसे में तैयारियां जोरो-शोरों से की जा रही है।

It’s official. #SidharthMalhotra and #KiaraAdvani are getting married on 6th Feb. Here is wishing the lovely and adorable jodi loads of love and happiness. You both are adorable together, @SidMalhotra@advani_kiara ❤️ #SidharthKiaraWeddingpic.twitter.com/gGTQZXyFxB