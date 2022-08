'तुम्हारे चक्कर में मुझे हजार रुपया देकर स्ट्रेटनिंग करानी पड़ी', सैलून से निकलकर पैपराजी से बोलीं शहनाज गिल, देखें Video

Highlights शहनाज जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वर्तमान में वह अपने बॉलीवुड डेब्यू, 'कभी ईद कभी दीवाली' पर काम कर रही हैं।

मुंबई: स्वतंत्रता दिवस पर अभिनेत्री शहनाज गिल को मुंबई में पपराजी ने स्पॉट किया। उनके साथ बातचीत करते हुए, शहनाज ने कहा कि उन्हें हजार रुपये के लिए बालों को सीधा करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके द्वारा क्लिक की जाएंगी। शहनाज जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दरअसल, ट्विटर पर पैपराजी के साथ उनके इस मजेदार संवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वे खुद ही इस वीडियो को लेकर ट्रेंडिंग पर हैं। वीडियो में शहनाज गिल सैलून से बाहर आती हैं। जहां वे फोटो जर्नलिस्ट से कहती हैं, 'तुम्हारे चक्कर में मुझे हजार रुपया देकर स्ट्रेटनिंग (बालों को सीधा) करानी पड़ी।'





Who got her hair straightening done today? ✔️ #shehnaazgillpic.twitter.com/0UXdl6h4vC