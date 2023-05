शाहरुख ने कैंसर पीड़ित फैन को किया वीडियो कॉल, इलाज में आर्थिक मदद करने का वादा भी किया

Highlights शाहरुख ने कैंसर पीड़ित फैन को किया वीडियो कॉल फैन ने अपने जीवन में एक बार उनसे मिलने की इच्छा जताई थी शाहरुख ने इलाज की प्रक्रिया में आर्थिक मदद करने का वादा भी किया

मुंबई: कैंसर से जूझ रहे एक फैन को वीडियो कॉल कर के बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। गंभीर बीमारी से जूझ रही शाहरुख की इस फैन ने अपने जीवन में एक बार उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। जब शाहरुख ने उन्हें वीडियो कॉल किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल के खरदाह की रहने वाली 60 वर्षीय शिवानी चक्रवर्ती पिछले कई सालों से टर्मिनल कैंसर से जूझ रही हैं। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्टार से मिलना चाहती थीं। हैरानी की बात यह है कि शिवानी को सीधे शाहरुख ने ही फोन किया। अब इस वीडियो काल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।शाहरुख के एक फैन पेज ने विस्तार से बताया कि कैसे अभिनेता ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद शिवानी को फोन किया और उनसे बात की।

Remember Shivani that 60yrs Old Last Stage Cancer Patient from Kolkata Her Last Wish Was to Meet @iamsrk Sir?



Her Wish Got Fulfilled Last Night, Today SRK Sir Called her Talked almost 30 Minutes, He is The Humblest Star on Earth for a Reason,

1/4 pic.twitter.com/gWSSgQpzv4