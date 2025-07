शाहरुख खान 'किंग' के सेट पर एक्शन सीक्वेंस करते समय हुए घायल, तत्काल चिकित्सा के लिए यूएस गए

मुंबई: शाहरुख खान अभिनीत "किंग" निस्संदेह 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म की शूटिंग इसी साल मई में शुरू हुई थी और बॉलीवुड हंगामा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान जब ज़ोरदार एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, तो एक दुर्घटना का शिकार हो गए और उन्हें चोट लग गई। अभिनेता मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें एक महीने का ब्रेक लेने की सलाह दी गई है।

एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, "चोट की सटीक जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन शाहरुख अपनी टीम के साथ तत्काल चिकित्सा के लिए अमेरिका गए हैं। यह कोई गंभीर बात नहीं है, बल्कि मांसपेशियों में चोट है, क्योंकि शाहरुख पिछले कुछ वर्षों में स्टंट करते हुए अपने शरीर की कई मांसपेशियों में चोट लगाते रहे हैं।"

सूत्र ने आगे बताया कि किंग का अगला शेड्यूल अब सितंबर या अक्टूबर में होगा क्योंकि शाहरुख को रिकवरी के लिए आराम करने की सलाह दी गई है। खबर है कि फिल्म सिटी, गोल्डन टोबैको और वाईआरएफ स्टूडियो को जुलाई और अगस्त के लिए शूटिंग के लिए बुक किया गया था, लेकिन अगली सूचना तक बुकिंग रद्द कर दी गई है।

